Siracusa, al via le riprese de Il Gattopardo in Ortigia

Siracusa - Sul set c'è Kim Rossi Stuart.

Primo ciak in piazza Duomo per riprese de “Il Gattopardo”, la serie Netflix che sarà proposta in 190 Paesi e ispirata al capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. ​La troupe cinematografica, gli attori e le comparse andranno avanti fino a lunedì 3 luglio.

I sei episodi, prodotti da Indiana Production e Moonage Pictures, saranno interpretati da Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Saul Nanni e Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, protagonista, esattamente, un anno fa, della sfilata di Dolce&Gabbana in piazza Duomo. Peraltro, la stessa Cassel ebbe un malore durante la manifestazione e la prima a prestarle soccorso fu proprio Monica Bellucci.