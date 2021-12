Sissi, la serie tv, ha debuttato su Canale 5, ieri sera martedì 28 dicembre in prima serata. Un evoluzione di stile, dall’originale ai film alle serie TV

Un’icona senza tempo, una donna forte e indipendente. La straordinaria vita dell’imperatrice d’Austria rivive tra storia e mito in un’imperdibile serie evento in tre puntate: Sissi, racconta la grande storia della duchessa Elisabetta di Baviera, detta Sissi, una ragazza romantica e un po’ maschiaccio la cui bellezza è tanta e tale da stregare addirittura l’imperatore Francesco Giuseppe , promesso sposa della duchessa Elena “Nene”, sua sorella maggiore: Franz rimane ammaliato dal carattere buffo e poco regale di Sissi e se ne innamora perdutamente!



E’ l’attrice Dominique Devemport ad impersonare Sissi nella serie TV andata in onda ieri sera, 28 sulle reti Mediaset. Una produzione da ben 8 milioni di euro che ha portato alla realizzazione di sei episodi, racchiusi in tre puntate. Con una versione molto più realistica rispetto a quella proposta nei film con Romy Schneider, la serie tv Sissi non offrirà una visione romanzata della vita di Elisabetta di Baviera, bensì affronterà, con dovizia di particolari, le difficoltà vissute dalla principessa nella corte di Vienna. Determinata, ribelle e allo stesso tempo fragile e irrequieta, la protagonista vivrà intrighi, affari di cuore e momenti di ardente passione con un obiettivo esplicito: quello di conquistare la tanto agognata indipendenza in un ambiente a lei ostile. Una rilettura accattivante in chiave moderna.

Sissi, un evoluzione di stile, dall’originale ai film alle serie TV

Royalcore è la parola dell’anno 2021. Dalla moda al beauty all’arredamento, il fascino irresistibile della nobiltà e di tutto ciò che gli gira intorno impazza sui social e nelle serie TV, da The Crown a The Great fino a Bridgerton. L’ultima novità? Il ritorno di un grande classico, Sissi, in ben due versioni. La miniserie tedesca Sissi, andata in onda ieri sera, 28 Dicembre sulle reti Mediaset è già un successo in Germania (dove hanno già annunciato la seconda stagione) e promette ascolti record anche nel Bel Paese. Lancio previsto nel 2022 per The Empress, lbiopic in costume firmato Netflix che racconta in sei episodi la vita dell’Imperatrice.

Sissi trama e cast

La miniserie propone un nuovo adattamento della vita di Elisabetta d’Austria-Ungheria. Si basa su fatti storici, il che vuol dire che si distanzierà da quella visione artefatta dell’esistenza della sovrana. Vi furono amori ma anche numerosi drammi e tutto ciò sarà raccontato con attenzione, proponendo al pubblico una delle grandi storie dell’Ottocento.

Non mancano però delle sezioni romanzate e più distanti dalla realtà. Basti pensare a come la giovane e spensierata Sissi decida di lasciarsi tutto alle spalle per vivere il grande amore della sua vita con Francesco Giuseppe I d’Austria. Le cose non sono andate esattamente così.

Ciò che la miniserie fa, però, è prestare attenzione alla seconda parte della sua vita, caratterizzata da grandi drammi. Si va così dal rapporto conflittuale con la suocera e la corte alla perdita di due figli.



Sissi in Tv

Sulla rete italiana Elisabetta d’Austria-Ungheria ha il volto di Dominique Devenport, 25 anni, attrice e ballerina svizzero americana. L’attrice svizzero-americana ha confessato di aver individuato parecchi punti in comune con il suo personaggio:

Conoscevo il personaggio dal punto di vista storico. Mi ritrovavo moltissimo in alcuni tratti del carattere di Sissi. Mi ha sempre colpito il fatto che una donna così giovane si fosse trovata all’improvviso in un mondo difficile, pieno di regole, nel quale nessuno si preoccupava delle sue esigenze.

Sulla piattaforma in streaming , Sissi invece sarà interpretata dall’attrice emergente Devrim Lingnau, tedesca classe 1998. A loro il compito di raccontare la figura leggendaria in chiave contemporanea, mostrandone luci e ombre, tra fasti e depressione (Netflix affronterà anche il tema della sua anoressia).

Nel 2009 anche Cristiana Capotondi si era messa nei panni della principessa. Ma nell’immaginario collettivo Sissi rimane Romy Schneider, protagonista della trilogia girata da Ernst Marischka (La principessa Sissi del 1955, Sissi – La giovane imperatrice del 1956 e Destino di una imperatrice del 1957). Una versione romantica e idealizzata della reale, ritratta come una fanciulla ingenua, placida e innamoratissima dell’imperatore Franz. Nello stesso spirito, gli outfit da sogno dei costumisti Leo Bei, Gerdago e Franz Szivats, riprodotti con qualche vezzo rubato dal gusto anni 50, stile Cenerentola, erano segnati da volumi ampissimi e crinoline anche nelle rappresentazioni della principessa giovanissima, quando i vestiti avrebbero dovuto seguire linee più snelle.

Sissi dove è stata girata

Le riprese della miniserie, che sta riscuotendo un enorme successo in Europa, sono state effettuate in location sparse per ben cinque nazioni del vecchio continente:Lettonia – Lituania- Austria – Ungheria e Germania

Una produzione davvero ricca, che ha girato le scene ambientate nella Vienna storica principalmente a Vilnius e Riga. Una scelta dettata da motivi legati al budget stanziato per il progetto, pari a 8 milioni di euro. È così che la Hofburg di Vienna è stata rappresentata dalla Filarmonica Nazionale Lituana e dall’Università di Vilnius. Fanno da sfondo, inoltre, la residenza di Wurzburg e il Berchtesgadener Land.

Sissi serie tv quando in onda: programmazione

Quando va in onda la serie tv Sissi su Canale 5? La serie è formata da 6 episodi che vengono mandati in onda in tre appuntamenti settimanali. Ecco di seguito la programmazione completa della serie tv Sissi su Canale 5.

Prima puntata (episodi 1 e 2) – martedì 28 dicembre 2021;

Seconda puntata (episodi 3 e 4) – martedì 4 gennaio 2022;

Terza puntata (episodi 5 e 6) – martedì 11 gennaio 2022.