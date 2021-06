Cicogna in volo per la popolare leader degli Skunk Anansie nonché ex giurata di X Factor Italia

Skin e Ladyfag – che nel 2019 avevano annunciato di essere fidanzate ufficialmente – questa volta hanno svelato di aspettare il loro primo figlio!

Skin e Ladyfag avranno un bebè

Con enorme gioia Skin e la performer Ladyfag – sua promessa sposa – hanno annunciato che molto presto avranno un bebè: “Coming Soon, and babyfags makes three!”, ha scritto Ladyfag più felice che mai mostrandosi insieme a Skin. Nel 2019 – poco prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus – le due avevano rivelato di essere pronte a convolare a nozze e di essere più innamorate che mai da oltre 4 anni.

Bebè in arrivo quindi per Skin e la sua dolce metà Ladyfag.

Skin e la sua compagna: primo figlio in arrivo per la coppia. La giornalista lo ha annunciato con una foto su Instagram, scrivendo che presto non saranno più in due bensì in tre. La cantante degli Skunk Anansie e la scrittrice stanno insieme da circa quattro anni: il matrimonio è stato annunciato a settembre 2020 ma non è stato ancora celebrato per via della pandemia da Coronavirus. In attesa di diventare congiunti a tutti gli effetti Skin e Ladyfag hanno deciso di allargare la famiglia con un bambino che nascerà in autunno. Al momento non è chiaro se sarà una femmina o un maschietto. Per entrambi è il primogenito nonostante Skin – vero nome Deborah Anne Dyer – abbia già un divorzio alle spalle.

Dal 2013 al 2015 Skin (54 anni) è stata sposata con la produttrice Christiana Wyly, figlia del miliardario americano Sam Wyly. Le nozze sono state celebrate proprio in Italia. Dopo il divorzio Skin aveva parlato della possibilità di adottare dei bambini da single ma poi l’incontro con Ladyfag ha completamente rivoluzionato la sua vita.

Da qualche anno Skin ha messo in stand by la sua carriera proprio per dedicarsi alla vita privata. L’ultimo album in studio con gli Skunk Anansie risale al 2016 mentre è del 2015 l’esperienza come giurata a X Factor Italia. Esperienza che Skin ha voluto fare anche per dimenticare più velocemente l’ex moglie.

Chi è Ladyfag, la futura moglie di Skin

Rayne Baron, questo il vero nome di Ladyfag, è una scrittrice, artista, è un personaggio della nightlife ed è una produttrice di eventi di 44 anni. È nata a Toronto, dove in passato ha gestito un negozio di abbigliamento vintag. È stata una delle principali animatrici dei movimenti culturali canadesi per poi trasferirsi a New York, dove ha scelto di utilizzare un nome d’arte.

È la principale organizzatrice di feste, è stata anche vicina alla fondazione di Toilet Paper, la rivista underground fondata da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. Collabora con la rivista Paper, Candy Magazine, 25 magazine, Rolling Stone, Out, Interview e Hunter.