Smartwatch: la tecnologia è di moda

L'orologio è tornato di moda con un gran cambio d'abito. E di funzionalità. Quando arrivarono gli smartphone quasi dimenticammo l'utilità dell'orologio da polso, indossandolo più per l'estetica. Poi una nuova tecnologia ribaltò le sorti dell'accessorio tanto caro a Cartier, riportandolo al centro dell'attenzione. La grandissima rivoluzione avvenne (come sempre) grazie ad Apple quando lanciò la prima serie di Apple Watch, un dispositivo connesso all'iPhone in grado di monitorare l'attività fisica, rispondere a chiamate, messaggi e molto, davvero molto altro. Un'estensione pratica del cellulare.



Apple Watch Hermès con cassa in acciaio inossidabile color argento con Double Tour Attelage, 1489 euro



Il design minimal e d'eccellenza di Apple lo rende un oggetto di classe, nonostante il taglio sportivo. La possibilità di personalizzare il proprio orologio ovviamente c'è, a partire dal cinturino che può essere scelto a proprio piacimento secondo il colore, il materiale e il disegno. Sono state molte le collaborazioni che Apple ha proposto insieme a case di moda per brandizzare i suoi orologi. Uno fra tutti l'esclusivissima Hermès con il cinturino che ricorda la chiusura a nottolino dell'iconica Birkin.

Ormai la tecnologia degli Apple Watch si è evoluta spaventosamente. Un esempio simpatico: quando vi state lavando le mani, l'Apple Watch se ne accorge e fa scattare il countdown, assicurandosi così che ve le laviate per la giusta durata di tempo. Un metodo che va a sostituire quello proposto da Woody Allen nel film "Basta che funzioni": in quel caso il consiglio era di lavarsi le mani per tutta la durata di "Tanti auguri a te" cantata due volte di seguito.



Dopo Apple, tantissimi altri brand di telefonia, Samsung in primis, misero sul mercato modelli simili di orologi tech, detti smartwatch. Le funzionalità sono affini, ma i modelli offrono maggiore scelta soprattutto di prezzo: si varia da prezzi modici con funzionalità basiche fino a orologi più complessi alla stregua dell'Apple Watch. Per gli amanti dello sport, al momento è gettonatissimo lo smartwatch Video Active 4 di Garmin, che ricorda molto il classico orologio da polso, nascondendo in realtà una vasta gamma di funzionalità adatte a qualsiasi attività fisica. Noi abbiamo raccolto alcuni tra i modelli più in voga considerando tecnologia ed estetica. Trovate le foto nella nostra gallery: chissà che non vi venga una voglia irrefrenabile di lavarvi le mani. L'OMS sarebbe molto orgogliosa!