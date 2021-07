Sneakers, adidas e Prada lanciano A+P LUNA ROSSA in due nuovi colori

Adidas e Prada insieme per due nuovi modelli delle A+P Luna Rossa 21. Altri colori per la sneaker nata della partnership fra il brand tedesco e quello italiano. Questa volta una versione ispirata alla vittoria nella vela di febbraio, l'altra all'heritage dei due marchi

Il binomio tra Luna Rossa e Prada racconta dell’incontro sempre fertile tra il mondo della moda e quello dello sport. L’avventura del Silver Bullet, iniziata quasi 25 anni fa, conosce oggi una nuova impennata: l’adrenalina di un’altra finale di Coppa America. Accanto al team di velisti, c’è sempre il celebre marchio made in Italy, che ha firmato le divise tecniche, con una fusione perfetta tra eleganza, qualità e tecnologia.

Ancora una volta, adidas e Prada si uniscono quindi per presentare due nuove varianti di colore per la sneaker A+P LUNA ROSSA 21, le sneakers create in origine per la vela e apprezzate, in pochissimo da tempo, anche da chi in barca non ci è mai salito. Nello specifico la declinazione in grigio è la versione lifestyle del modello indossato dal team Luna Rossa Prada Pirelli, che ha conquistato la vittoria della PRADA Cup diventando Challenger ufficiale della 36a edizione dell’America’s Cup presentata da Prada. Mentre la seconda versione, in nero assoluto, rende omaggio alle leggendarie storie di entrambi i marchi con un sottile gioco di tonalità.

Adidas e Prada insieme per due nuovi modelli delle A+P Luna Rossa 21La nuova A + P Luna Rossa



Originariamente disegnata per la vela, la declinazione in grigio è la versione lifestyle del modello indossato dal team Luna Rossa Prada Pirelli, che ha conquistato la vittoria della Prada Cup lo scorso febbraio, diventando challenger ufficiale della 36esima edizione dell’America’s Cup presentata da Prada. Per la prossima edizione della competizione velistica, però, non c'è ancora una data certa, solo la voglia di Luna Rossa di vincere, come spiegato sabato dallo stesso Patrizio Bertelli (vedere MFF del 10/7/2021). La seconda versione, in nero assoluto, rende omaggio alle leggendarie storie di entrambi i marchi con un gioco di tonalità.

Ispirandosi da un lato all'heritage dei due marchi e dall'altro allo stile dell’imbarcazione AC75 Luna Rossa, la silhouette delle A+P Luna Rossa 21 presenta una tomaia di Primegreen, una serie di materiali riciclati ad alte prestazioni, con un rivestimento esterno in e-tpu idrorepellente, una linguetta ergonomica in Eva, un sistema di allacciatura rapido appositamente studiato e una fodera interna in pelle scamosciata sintetica traforata. La struttura, adagiata sull’intersuola Boost perforata e su una suola avvolgente, permette una comodità e una maggiore libertà di movimento a chi le indossa.

Con la consueta cura per i dettagli, ogni paio di sneaker A+P Luna Rossa 21 è proposto con un packaging originale: in una sacca impermeabile che contiene perfettamente la raffinata scatola logata con entrambi i marchi. Le due colorazioni della A+P Luna Rossa 21 saranno disponibili in tutto il mondo a partire dal 19 luglio presso le boutique Prada, i flagship store di Adidas, i siti web prada.com e adidas.com e l’app Confirmed. La versione in nero sarà inoltre disponibile presso selezionati rivenditori. (riproduzione riservata)