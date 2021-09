Sophia Loren, la diva italiana compie 87 anni

ROMA – Sophia Loren, la diva Italiana, registrata all’anagrafe come Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone oggi spegne 87 candeline. L’attrice italiana, due volte premio Oscar, che nel 2020 è tornata alle scene da protagonista nel film diretto dal figlio Edoardo Ponti “La vita davanti a sè” è nata a Roma il 20 settembre del 1934. La Loren è stata inserita al ventunesimo posto tra le migliori attrici femminili di tutti i tempi dall’American Film Institute, e la “stella” con il suo nome è sulla celebre Hollywood Walk of Fame, le strade delle stelle. I suoi esordi cinematografici avvengono in giovane età ed è già una stella negli anni Cinquanta, come protagonista della commedia all’italiana come “Pane, amore e…” e in pellicole di genere hollywoodiano, come “Un marito per Cinzia” o “La baia di Napoli”. La sua consacrazione arriva però nel 1960 quando interpreta “La Ciociara” nell’omonimo film di Vittorio De Sica che gli vale il primo Premio Oscar. Un riconoscimento storico perchè è il primo assegnato ad una attrice di casa nostra per un film italiano. La seconda statuetta dell’Accademy arriva nel 1991, alla carriera.

La carriera di Sophia Loren

Donna Sophia nella sua lunga carriera è stata diretta da grandi registi come Sidney Lumet, Charlie Chaplin, Martin Ritt, George Cukor, Henry Hathaway, Dino Risi, Mario Monicelli, Ettore Scola e appunto Vittorio De Sica. Come partner, oltre al felice connubio con Mastroianni, ha recitato accanto a grandi nomi del mondo di Hollywood come Marlon Brando, Cary Grant, John Wayne e Clark Gable, per citarne alcuni. Ricco il suo palmares di riconoscimenti ricevuti. Oltre ai due Oscar, infatti, ha vinto cinque premi Golden Globe, un Leone d'oro, un Grammy Award, una Coppa Volpi al Festival di Venezia, un Prix al Festival di Cannes, un Orso d'oro alla carriera al Festival di Berlino, un premio Bafta, quattro premi Nastri d'argento ed undici premi David di Donatello.

L'ultimo per "La vita davanti a sé" lo scorso 11 maggio, come migliore attrice protagonista. Un riconoscimento che le viene consegnato alla bella età di 86 anni e 232 giorni, divenendo ufficialmente l'attrice più anziana ad aver vinto l'Oscar del cinema italiano per la migliore attrice protagonista.