Sophia Loren, patrona di Firenze con il suo nuovo ristorante

Firenze - Sophia Loren è arrivata a Firenze per inaugurare il nuovo ristorante che porta il suo nome. E per l'occasione il sindaco Dario Nardella le ha consegnato le Chiavi della Città. “Una città bellissima”, ha detto Sophia, ma che ha avuto, purtroppo, poche volte occasione di visitare nel corso della sua gloriosa carriera.

Alle 13 nel Cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio l'attrice ha ricevuto dal Comune l'onorificenza attribuita ai grandi personaggi che danno lustro alle arti. Poco dopo, intorno alle 13,30, l'attrice due volte Premio Oscar ha presenziato al taglio del nastro di "Sophia Loren - Original Italian Food", il primo della catena di ristoranti che nasce, per la prima volta nella storia della ristorazione, con il consenso e la collaborazione dell'attrice napoletana. Ad accogliere tutti appena si varca la porta, è il maxi mosaico con il volto di una diva che ha fatto impazzire il mondo. Sophia Loren è un'icona senza tempo, che anima le cronache cinematografiche tutt'ora e che investe nella ristorazione con questo locale che appunto porta il suo nome. Un nome internazionale, che non ha bisogno di presentazioni a livello mondiale, e che fin dalla sua apertura ha attirato fiorentini e turisti, e richiamerà sicuramente i turisti d'Oltreoceano che arriveranno a Firenze quando il turismo ripartirà pienamente.

Il locale, in piazza della Repubblica, ha aperto da poco e ha già riscosso un enorme successo e gradimento di pubblico. Il maxi mosaico è una delle attrattive del locale da 1500 metri quadri con 300 posti, di cui 60 all'aperto sotto i portici. Un progetto tutto Made in Italy, che ha creato nuovi posti di lavoro in un momento difficile a causa della pandemia.

Cosa si mangia nel ristorante della Loren?

Prelibatezze assolute della tradizione italiana, dalla pizza alle sfogliatelle ai primi stellati. "Questa nuova avventura è la naturale evoluzione del mio modo di affrontare la vita con curiosità ed entusiasmo - commenta Sophia Loren -. Per me vivere vuol dire fare nuove esperienze, appassionarmi, sperimentare, lavorare a nuovi progetti perché tutto questo è un pretesto per rimettermi in gioco, per continuare ad imparare. Quando mi è stato proposto di partecipare a questo progetto non ho avuto dubbi perché questo ristorante racchiude in sè alcune delle cose che più amo: la cucina italiana, i momenti di convivialità ad essa legati e poi diversi dei miei personaggi sono in qualche modo legati alla cucina".