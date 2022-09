Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: proposta sul red carpet di Venezia

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano hanno sfilato al Festival di Venezia e lui le ha fatto la proposta di matrimonio sul red carpet, davanti a tutti

Per un amore nato sotto i riflettori delle telecamere non poteva che esserci uno sviluppo che non passasse inosservato, ecco che arriva la proposta ... in passerella. E non una passerella qualunque, e così ecco la proposta di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni proprio sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

E per "proposta" si intende proprio la proposta di matrimonio.

Alessandro Basciano si è inginocchiato davanti a lei - e a fotografi e operatori tv, ovviamente - ed ecco arrivare proposta, sorpresa e sorriso. Ovviamente è arrivato anche il "sì" di Sophie Codegoni

Galeotto fu il Grande Fratello VIP, per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

I due si sono conosciuti e innamorati proprio nella Casa, sotto l'occhio delle telecamere e giorno dopo giorno i fan dall'esterno si sono appassionati alla loro love story. Una volta usciti dall'ultima edizione del reality sono stati ribattezzati dai follower: i Basciagoni!

I due hanno sfilato sul red carpet di Venezia 79 con un look coordinato total black

Cosa i due ex gieffini facessero in questa manifestazione cinematografica è sfuggita ai più, di certo però è stato chiaro quello che hanno fatto sulla passerella



I Basciagoni più innamorati che mai

A differenza delle altre due coppie nate sotto i riflettori del Grande Fratello Vip (Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme) i Basciagoni sono ancora insieme. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano a distanza di diversi mesi dalla fine del reality sono sembrati anzi più innamorati che mai e sono prontissimi a concretizzare la loro storia facendo un ulteriore passo in avanti.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

A marzo i due in un'intervista si erano già detti pronti a una convivenza, lei si era sbilanciata ammettendo di volere dei figli dal compagno: insomma, era chiaro che per loro fosse qualcosa di davvero serio. Ma nessuno si aspettava la sorpresa fatta sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Inaspettatamente il modello si è inginocchiato davanti alla ex tronista di Uomini e Donne, con un anello inconfondibile e le ha fatto la proposta di matrimonio.

In risposta alla fatidica domanda ha ricevuto un sì, suggellato da un bacio appassionato.

A questo punto restano da capire solo i dettagli delle nozze. Che saranno certamente comunicati a mezzo social.