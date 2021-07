Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi saranno presto genitori

Stefania Orlando presto mamma, lei e il marito Simone Gianlorenzi hanno deciso di fare il grande passo.

Stefania Orlando e il marito, il musicista Simone Gianlorenzi, diventeranno presto genitori, la conduttrice romana in una intervista al settimanale Oggi, ha parlato di quanto sia maturata la vita di coppia dopo il distacco dovuto alla permanenza della Orlando nella casa del Grande Fratello Vip.

Stefania Orlando desidera diventare mamma, è un desiderio saltato fuori dopo l’esperienza al Grande Fratello vip; è a 54 anni che la showgirl sente per la prima volta di volere un figlio. Il reality show che ha vissuto fino alla fine le ha dato modo di riflettere e di scoprire cose mai sentite prima. Anche la decisione di allargare la famiglia sarebbe frutto di questo percorso nuovo, ma ci sono delle precisazioni.

Stefania Orlando e suo marito Simone Gianlorenzi sono pronti ad avere un figlio, ad avviare le pratiche di affido. Ricordiamo le lacrime di Stefania nella casa del GF Vip pensando di togliere a suo marito il sogno di essere padre. Fu dolcissima la risposta di Simone che spiegò di conoscere da sempre i desideri di sua moglie, ben prima del matrimonio. La Orlando non potrà avere un bambino piccolo, ha superato già i 50 anni, ma non le importa, sente il bisogno di occuparsi di qualcuno, di dare il suo amore a un figlio, anche se arriva in famiglia già adolescente.

La coppia, che festeggia due anni di matrimonio, è più innamorata che mai e si è detta pronta a fare questo grande e importante passo. Stefania Orlando continua il suo percorso post Grande Fratello Vip, un’esperienza che, a suo dire, l’ha cambiata migliorandole la vita.

E’ un nuovo sogno, ha confidato che non essere madre era una scelta e non una rinuncia. E’ alla rivista Oggi che ha spiegato che lei e Simone hanno intenzione di avviare le pratiche di affido per accudire un adolescente in famiglia. E’ ovvio che si tratta solo di un primo passo ma è quello giusto perché adesso entrambi sentono il bisogno di avere un figlio: “Entrambi sentiamo il bisogno di prenderci cura e donare il nostro amore a chi ne ha davvero bisogno. Ecco, questo è stato per me il vero miracolo del Grande Fratello e spero che la nostra famiglia possa allargarsi”.