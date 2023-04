Stefania Pezzopane, l'ex senatrice ed ex deputata del Partito Democratico è tornata single. Dopo 9 anni di relazione, vissuta tra le critiche e sfruttata anche a livello mediatico, col 39enne Simone Coccia Colaiuta, i due hanno deciso di dirsi addio e comunicare la notizia ai propri fan con un annuncio su Instagram, usando lo stesso testo.

A dare l'annuncio sui social network sono stati i due ormai ex fidanzati. "Simone ed io non stiamo più insieme. Abbiamo maturato questa decisione perché il grande affetto che abbiamo l'una per l'altro, il rispetto e l'amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia" ha spiegato Stefania Pezzopane, 63 anni, sottolineando come la lunga relazione con Simone abbia rotto schemi e pregiudizi nel corso degli anni.

Stefania Pezzopane e l’addio a Simone Coccia

Stefania Pezzopane ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore con l’ex spogliarellista Simone Coccia ma di recente i due, dopo 9 anni trascorsi insieme, hanno annunciato pubblicamente il loro addio. Ospite a Domenica In è stata la stessa Pezzopane a svelare i motivi del suo allontanamento dal compagno e, trattenendo a stento le lacrime, ha confessato che i loro interessi sarebbero cambiati. “La storia che abbiamo vissuto è stata eccezionalmente bella, ma nell’ultima fase non avevamo più interessi comuni, pur avendo sempre enorme rispetto reciproco”, ha confessato, e ancora: “Siccome l’amore va protetto, abbiamo convenuto che non lo stavamo più proteggendo e, piano piano, abbiamo deciso che dovevamo lasciarci con amore, e non farlo consumare. Non dovevamo far consumare una bellezza che avevamo sempre protetto dalle ostilità”.

La relazione tra i due è finita più volte al centro delle polemiche e delle critiche online e Stefania Pezzopane ha anche ammesso quanto episodi come quelli l’abbiano fatta soffrire profondamente. “Mi dicevano che ero rimbambita, che ero impazzita, che lui stava con me per i soldi. Ma erano tutte cose stupide. Avevano l’arroganza di sapere perché stavamo insieme”, ha confessato.