Stefano Accorsi e Bianca Vitali più innamorati che mai a Venezia 79

Venezia- Tra le tante le coppie che ci stanno facendo sognare sul red carpet della 79esima Mostra del Cinema di Venezia, da Luca Argentero e la moglie Cristina Marino, Federica Pellegrini e il neo sposoo Matteo Giunta fino a Olivia Wilde e Harry Styles non potevano certo passare inosservati Stefano Accorsi e la giovane moglie, l'attrice Bianca Vitali.

Belli, famosi e innamorati, reduci da una lunga vacanza in Sicilia, nel Ragusano, i due hanno fatto il loro arrivo all'imbarcadero della Mostra del Cinema di Venezia nel pomeriggio del 6 settembre, per poi sfilare sul red carpet de “Il signore delle formiche”

Durante il tappeto rosso del film con regia di Gianni Amelio, Stefano Accorsi e Bianca Vitali si sono scambiati sguardi dolci e strette di mano fugaci, concedendo ai flash un po' della loro storia romantica. Per l'occasione, l'attore ha indossato un completo di Dolce&Gabbana con camicia nera e scarpe stringate di vernice, mentre per Bianca Vitali la Maison ha pensato a un abito nero con scollo a V e cintura gioiello. Tra i due la chimica era evidente, anche dopo ben 7 anni di matrimonio e la nascita dei due figli Lorenzo (21 aprile 2017) e Alberto (28 agosto 2020).

La scintilla tra l'attrice e Accorsi è scoccata nel 2013, grazie all'incontro sul set della serie Sky 1992, che narra l’Italia ai tempi dello scandalo di Tangentopoli. In 1992, Stefano Accorsi è Leonardo Notte, pubblicitario di successo, mentre Bianca Vitali interpreta una ragazza di quindici anni che si finge maggiorenne per conquistare il protagonista. Caso vuole che tra lei e Accorsi l'amore sia scoppiato davvero. All'epoca Bianca Vitali ha 24 anni e vive negli Stati Uniti mentre Stefano Accorsi ne ha 20 in più ed è in una relazione decennale con Laetitia Casta con la quale tra l’altro ha avuto due figli, Orlando nato nel 2006 e Athena nel 2009.

All'amore però non si comanda e in breve tempo i due uniscono le proprie vite. Dopo appena due anni, la coppia convola a nozze con una cerimonia celebrata a Borgonovo Val Tidone, in cui Bianca Vitali sfoggia un meraviglioso abito bianco disegnato su misura dalla celebre sartoria Tirelli, famosa per aver vinto addirittura 16 premi Oscar per i suoi costumi. Oggi Bianca e Stefano vivono la loro storia lontano dai riflettori, ma senza disdegnare una pubblicazione social ogni tanto. Non è raro vederli apparire sul profilo Instagram d Stefano Accorsi mentre si scambiano un bacio sulla spiaggia, passeggiano insieme ai figli o si godono un tramonto sulla laguna come le ultime foto di Stefano pubblicate sulla sua pagina Faceebook

In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, Grazia è arrivato in edicola e su app con un numero speciale che vede l’attore Stefano Accorsi in qualità di direttore ospite. Un’edizione straordinaria che vuole celebrare la magia del cinema e i suoi dietro le quinte, le star e tutti i protagonisti e professionisti di un settore in grande trasformazione. Stefano per l’occasione ha girato un video e scattato numerose foto a Donnalucata nel Ragusano.

