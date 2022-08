Stefano Accorsi e l'improvvisa pioggia estiva a Donnalucata. VIDEO

Scicli - Eccola qui la sorpresa. A svelarla è lo stesso Stefano Accorsi (Bologna, 1971) "Da domani...", annuncia l'attore.

«L’attore Stefano Accorsi è il condirettore e l’ideatore, insieme con la direttrice Silvia Grilli, del nuovo numero di Grazia in edicola e su app da domani». Un’edizione straordinaria dedicata alla meraviglia del cinema che esce in concomitanza con la 79esima edizione della Mostra di Venezia. «Abbiamo cercato di raccontare il dietro le quinte del cinema di oggi e di come si stia evolvendo nel futuro, trattando con attenzione la sostenibilità ambientale o il giusto spazio ai meriti e talenti delle donne», spiega su Grazia Stefano Accorsi.

News Correlate Stefano Accorsi e la lunga vacanza in Sicilia: gira uno spot a Donnalucata

«E noi con questo video vi portiamo assieme a lui sulle spiagge di Donnalucata, a Scicli, tra le onde del mare e sotto un’inaspettata pioggia estiva. «Insieme con Stefano, vi invito a leggere questo numero», scrive la direttrice Silvia Grilli, «e ad attraversare l’imprevedibilità di un mondo dove la magia può arrivare all’ultimo ciak, come l’arcobaleno del servizio fotografico che abbiamo scattato con Stefano, in Sicilia, per voi».

Grazia vi aspetta con Stefano Accorsi in edicola e su app da domani». ECCO IL VIDEO.