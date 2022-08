Stefano Accorsi e la lunga vacanza in Sicilia, lo spot a Donnalucata

Stefano Accorsi e Silvia Grilli, la direttrice di Grazia il noto settimanale italiano, ieri sulla pagina di Facebook hanno annunciato una sorpresa.

L’attore Bolognese, 51 ben portati a giudicare dalle foto sotto la doccia, postate di recente sui suoi canali social, è reduce da una sua lunga vacanza in Sicilia, come è ormai noto ai più, ha scelto la provincia di Ragusa per trascorrere le sue vacanze estive.

Qui con la sua seconda moglie, Bianca Vitali alla quale è legato dal 2015 e i loro due piccoli Lorenzo e Alberto che ieri ha compiuto due anni, hanno trascorso una lunga vacanza tra mare, sole, relax e sport.

Stefano durante la sua vacanza da persona “normale” non si è sottratto alle foto con i fan, ed ha condotto una vita normale. Di giorno al mare con la famiglia, prediligendo la spiaggia di Donnalucata dove ha fatto amicizia con alcune famiglie del luogo, spesa e cinema all’aperto senza disdegnare di allenarsi sotto una albero di carrubo. Insomma Stefano ha trascorso una vacanza in formato famiglia tra Scicli, Donnalucata, Marina di Ragusa e Playa Grande, postando foto dei tramonti e della spiaggia.

Solo oggi si apprende che ha scelto il mare di Donnalucata dove ha girato un video che farà da sfondo all’intervista rilasciata alla direttrice di Grazia, Silvia Grilli.

Stefano è il direttore ospite del numero di Grazia dedicato alla meraviglia del cinema.



https://www.instagram.com/p/Ch62jJxouCu/