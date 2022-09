Stefano Accorsi a Donnalucata sulla copertina di "Grazia"

L’attore Stefano Accorsi, è il condirettore e l’ideatore, insieme con la direttrice Silvia Grilli, del nuovo numero di Grazia uscito il primo settembre in concomitanza con il festival del Cinema di Venzia. S

tefano insieme a Silvia Grilli, la direttrice di Grazia hanno pensato ad un edizione speciale sulla magia e sulla follia del cinema

Questo numero ha un direttore ospite speciale, l’attore Stefano Accorsi. Il suo amore per il cinema è dentro ogni pagina, ideata e realizzata insieme con la direttrice di Grazia Silvia Grilli. Ed è proprio la direttrice ad intervistare Accorsi, che a lei confida ricordi ed emozioni: il provino con un grande regista come Pupi Avati dopo un’estate trascorsa a fare il bagnino, i mesi emozionanti sul Mississippi, in America, a girare il suo primo film, e anche degli anni difficili a Parigi, quando si sentiva dimenticato dall’Italia. Ad accompagnare le sue parole c’è un servizio fotografico, intenso e poetico, realizzato sulle spiagge siciliane di Donnalucata, a Ragusa. »

«È stata un’avventura meravigliosa, anche perché ho trovato nella direttrice di Grazia, Silvia Grilli, una complice che mi ha permesso di indagare meandri inesplorati», spiega Stefano Accorsi, direttore ospite del numero speciale.

A corredo dell’intervista, Stefano Accorsi dopo una giornata di scatti accompagnata da una pioggia improvvisa e un arcobaleno sorprendente, ha girato anche un video sulle spiagge di Donnalucata, a Micenci, nel Ragusano.

Stefano Accorsi 51 anni, l’attore Italiano divenuto famoso per "Le fate ignoranti" e "L'ultimo bacio" ha scelto di trascorrere infatti una lunga vacanza in Sicilia, nel ragusano. L’attore bologenese ha scelto delle lunghe vacanze formato famiglia nella costa Ragusana

Stefano con tutta la famiglia è rimasto infatti per quasi un mese nel Ragusano, trascorrendo le sue giornate tra Donnalucata, Playa Grande e Marina di Ragusa, conducendo una vacanza da persona qualunque, tra mare sole e sport, non disdegnando qualche visita notturna nel centro storico di Scicli, dove oramai Miriam Leone sua a mica e collega è di casa. Schivo e riservato tuttavia non ha disegnato qualche foto con i fan che durante la sua lunga vacanza lo hanno riconosciuto.

Stefano Accorsi dal 2015 è sposato con Bianca Vitali, totalmente assente dai social. Bianca è figlia del giornalista toscano Aldo Vitali, con la quale si è sposato il 24 novembre 2015 a Borgonovo Val Tidone. La coppia ha due figli: Lorenzo, nato il 21 aprile 2017, e Alberto, nato il 28 agosto 2020. Stefano inoltre ha anche altri due figli nati dalla precedente relazione con Letista Casta

Il numero speciale di Grazia dedicato al cinema di Venezia è anche una bella vetrina per fare conoscere le coste del Ragusano caratterizzate da fondali bassi e sabbia fine e dorata come il borotalco. Per non parlare dei bellissimi tramonti che questa estate non ancora terminata ci ha riservato. Tramonti che lo stesso attore ha immortalato e postato sui social diverse volte.

La nostra provincia continua a essere dunque una meta molto amata dai personaggi del mondo dello spettacolo, Gerry Scotti, Vittorio Sgarbi, Miriam Leone solo per citarne alcuni ed è stata una bella sorpresa quella riservata da Stefano a tutti gli amanti di Donnalucata e non solo.

Il numero speciale di Grazia sarà distribuito a Venezia in tutti i posti del Festival del Cinema.