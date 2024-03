Stefano Bettarini: "Simona Ventura mi tradiva"

Stefano Bettarini, sex symbol italiano che ha occupato per anni le pagine di cronaca calcistica prima e rosa poi. Ora l'ex calciatore si è defilato dai riflettori ma, come rivelato da lui stesso: «Ho giocato 17 anni, altrettanti li ho passati nel mondo dello spettacolo. Difficile che le persone mi dimentichino».

La sua storia travagliata con Simona Ventura (sposati dal '98 al 2008, 2 figli, i tradimenti e il divorzio) continua a far parlare di loro. Conosciuti in Sardegna, fu lei a fare la prima mossa e a invitarlo a un appuntamento: «Ha fatto tutto lei, compresa la separazione. È abituata a cantarsela e suonarsela», ha accusato lui in un'intervista al Corriere della Sera. E i tradimenti? Colpa di entrambi, a suo dire. Lei «mediaticamente più forte» lo ha fatto passare per un donnaiolo, «la soluzione più comoda». Se preferisci «la carriera alla famiglia, prima o poi la paghi». Parole che non lasciano molti dubbi: i due non hanno mai fatto pace. «Poi è venuto fuori che in realtà la separazione è avvenuta in seguito a un suo tradimento. Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai», ha rivelato Bettarini.

La fama da donnaiolo, però, continua ad alimentarla anche lui: «La bellezza nel calcio mi ha penalizzato». Quando provava ad andare in qualche top club la risposta delle società era «sempre la stessa: “È sposato con Simona Ventura, in testa avrà solo cene ed eventi”», ha detto. Dopo quasi 20 anni nel mondo del pallone (tra serie A e B), si aprirono le porte della tv: La Talpa, Quelli che il calcio, l’Isola dei famosi, Grande Fratello. In totale 11 reality. «Ho iniziato per divertimento - ha spiegato Bettarini -, per riempire lo spazio lasciato vuoto dal calcio. Piacevo alla gente per la mia schiettezza, la mia sincerità. Funzionavo e mi hanno sfruttato fino alla fine». E ora? «La notorietà non mi manca. Vivrei bene anche se le persone non mi fermassero per strada, ma questo purtroppo non avviene». Sui social è "sparito". Su Instagram l'ultimo post è di agosto 2023, una foto con Nicoletta Larini (22 anni in meno di lui), insieme dal 2017. «I social sono finzione, vengono usati per mostrarsi in un modo che non corrisponde alla realtà. Ho voluto ritrovare me stesso», ha concluso l'ex calciatore.