Stefano Fresi, malore sul palco

Brescia - Momenti di paura per Stefano Fresi colpito da un malore sul palco del Centro Lucia di Botticino. L'attore si è sentito male durante il monologo del suo spettacolo mentre interpretava «Dioggene». È stato lui stesso ad avvertire il pubblico e gli addetti al palco che hanno immediatamente chiamato il 118 richiedendo l'intervento di un'ambulanza.

«Scusate, non è nello spettacolo...», ha detto Stefano Fresi interrompendo lo spettacolo per far capire che non si trattava di finzione.

Ed è proprio in quel momento che si sono attivati i soccorsi. L'attore si è poi ripreso ed era intento anche a riprendere lo show prima di alzare bandiera bianca dopo cinque minuti.

Il post su Facebook

«Informiamo il nostro gentile pubblico che abbiamo parlato con Stefano Fresi e ci ha rassicurato sulle sue condizioni di salute» si legge in un post. «Lo spavento è stato tanto per tutti, anche perché, per un attore, interrompere uno spettacolo è sempre l'ultima possibilità. Fortunatamente tutto si sta risolvendo. Stefano sta meglio e ci ha subito detto che vuol recuperare la data. Pertanto, stiamo lavorando per trovarne una disponibile compatibilmente con la programmazione del teatro e vi informeremo il prima possibile».