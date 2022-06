Pozzallo - Il tecnico del Milan Stefano Pioli (Parma, 20 ottobre 1965) è in vacanza a Pozzallo. E' stato intercettato al ristorante Zabbatana in riva al mare.

Stefano Pioli è il tecnico del Milan vincitore del 19° Scudetto e non è mai stato sportivamente più felice di così. Pioli nel Milan ha fatto 77 vittorie in 136 partite da allenatore del Diavolo. Ora è in Sicilia, nel ragusano, in vacanza.