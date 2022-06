Stefano Pioli prende il sole a Marina di Modica. "Scicli? Bellissima". VD

Modica - Vita dura per l'allenatore del Milan Stefano Pioli, vittima di continui appostamenti e inseguimenti di tifosi durante la sua settimana di vacanza nel Val di Noto.

Pioli ha fatto base a Marina di Modica per poi visitare le città barocche. Importunato con discrezione da alcuni milanisti di Scicli, ha detto loro di aver trovato bellissima Scicli, una città che lo ha entusiasmato. Il Mister si è concesso ai selfie e anche a una pennicchella in spiaggia, mentre la filodiffusione dello chalet mandava Don Raffaè di Fabrizio De Andrè, Il Cielo in una stanza di Gino Paoli, e Tu vuò fà l’americano di Renato Carosone e Rose Rosse di Massimo Ranieri.

Pioli paga con gentilezza e rassegnazione la sua popolarità e accetta anche le danze in suo onore. I VIDEO.