Noto - L'allenatore del Milan campione d'Italia Stefano Pioli è stato avvistato a Noto, sul trenino turistico che rende possibile una rapida visita della città capitale del barocco in Sicilia.

Per lui una festa estemporanea: i tifosi hanno aspettato il mister alla fine del giro in piazza XVI Maggio, dove tra un selfie e l’altro è scattato anche il coro “Pioli is on fire”. Con mister Pioli anche il suo secondo in panchina Giacomo Murelli. Le foto sono di NotoNews.