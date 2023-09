Steven Spielberg nel cuore di Napoli. VIDEO

Napoli - "Oggi abbiamo avuto l’onore di ricevere un Maestro del cinema, Steven Spielberg! Al regista che meglio sa raccontare la bellezza e l’incanto, grazie di averci scelto", così si legge sull'account Instagram dell'Antica Pizzeria da Michele. La didascalia fa da commento a una serie di immagini che ritraggono il pluripremiato regista all'interno della pizzeria, tra i volti increduli dello staff.

Steven Spielberg sta trascorrendo una breve vacanza sulla Costiera Amalfitana. Le sue foto stanno facendo il giro del web, per via di una visita inaspettata. Il regista ha infatti varcato la soglia dell'Antica Pizzeria da Michele, cogliendo di sorpresa lo staff. Subito riconosciuto, il regista si è prestato a fare foto e autografi dopo aver mangiato la sua pizza: una cosacca e una doppia Margherita, divise con i due membri dello staff che lo accompagnavano. "Ha detto che non aveva mai visto una pizza così grande" ha raccontato Francesco Ciotola, amministratore delegato del locale.

Non è certo Steven Spielberg il primo personaggio famoso a scegliere l'Antica Pizzeria da Michele per assaggiare la vera pizza napoletana. Dalla scena del film Mangia, prega, ama in cui Julia Roberts dice di essere innamorata della pizza fino alle visite di piacere, la storica pizzeria, aperta dal 1870, ha ospitato volti notissimi: Jude Law, Forest Withaker e Oliver Stone solo per citarne alcuni. Ecco il VIDEO: