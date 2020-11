Stivali autunno inverno 2020 2021: i veri protagonisti da non perdere

ll vintage tiene testa nelle tendenze di questa stagione autunno-inverno 2020, sia nella passerelle che nelle vetrine dei negozi i veri protagonisti di questa stagione restano però gli stivali: alti , bassi , di gomma o con i tacchi.

Non sarà necessario sforzarsi troppo per ricercare un look d’altri tempo, anzi, spesso e volentieri basterà cercare alcuni capi nell'armadio della propria mamma e ispirarsi alle vecchie fotografie. Ecco in arrivo infatti, la stagione ideale per indossare un bel paio di stivali. Ormai si portano praticamente tutto l'anno, ma solo con il look autunnale raggiungono il loro massimo. È la calzatura perfetta per dare un twist a gonne e vestiti di ogni genere e non temere i primi freddi. Le più modaiole sceglieranno di indossarli con i completi maschili, con tailleur pantalone o giacche in tweed per rendere la combo più originale. Qualunque sia il vostro stile è sicuramente l’investimento più fashion e sicuro di questo inverno, perché difficilmente gli stivali passeranno di moda,

Lo Stivale è la scarpa adatta ad ogni look

Lo stivale non passa mai di moda, questo è vero, ma mai come quest'anno ha cambiato completamente i suoi connotati, proponendoci diverse ispirazioni in perfetto stile anni ‘70.

Dai più classici a quelli di gomma, ecco i prossimi modelli dell'Autunno Inverno 2020 2021 assolutamente da non perdere.

Che li preferiate alti o bassi, dai colori sobri oppure appariscenti, vi è un elemento assolutamente fondamentale, ovvero la punta. Che sia squadrata, appuntita o smussata, la punta dovrà farsi notare per dare il via ai look più originali. Gli acquisti del prossimo inverno in fatto di stivali lasceranno che la mente e i gusti prendano più direzioni, legittimando i desideri sulle spese più varie. Dai più classici stivali in pelle morbida al ginocchio, fino agli insospettabili - ma già desidera tissimi – sono i Wellington boots di gomma. Il ticchettio dei tacchi si riconduce ora a un modello decisamente western, ora a stivali più eleganti, destinati ad abbinamenti da gran soirée.

Eleganti, sportivi, con tacco o rasoterra, gli Stivali quindi non possono mancare nel nostro armadio in questa stagione fredda. L'abbinamento con il tweed è di lunga data ma è sempre molto cool. Il classico tessuto scozzese è sempre stato legato al mondo maschile fino a quando il genio visionario di Coco Chanel è riuscita a rivoluzionare la moda facendo indossare le sue intramontabili giacchette alle signore. E ne ha fatto il suo tratto distintivo nel mondo della moda.

Gli stivali autunno inverno 2020 2021 conquistano con le loro forme classiche vivacizzare da scelte di colori, materiali e applicazioni di carattere. Animalier, con borchie, stile chelsea o con lacci, gli stivali e gli stivaletti autunno inverno 2020 2021 sfoggiano dettagli super glam di carattere.

Per rimanere in campo di moda vintage ispirata agli anni 70 ci saranno i pantaloni lunghi e larghi, i cappotti color cammello mentre gli abiti saranno stretti in vita ispirati agli Anni Cinquanta. Saranno i pantaloni lunghi e larghi sul fondo i protagonisti, un vero e proprio tributo agli anni ‘70, ma anche abiti più aderenti e stretti in vita tipici degli anni ‘50 e ‘60. Alle donne che amano osare e sperimentare poi viene in salvo un capo must have degli anni ‘80, un vero e proprio inno alla femminilità: la minigonna. Perfetta da abbinare con un maglioncino e stivali al ginocchio, la minigonna è il capo che non può mancare quest'anno nell’armadio. Per quanto riguarda i cappotti, invece, in questa stagione sono di tendenza modelli larghi, color cammello e super confortevoli, proprio quelli che indossavano le nostre mamme.