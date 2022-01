Storia d'amore per Diletta Leotta col modello Giacomo Cavalli

St. Moritz - La catanese Diletta Leotta, finita la sua relazione con l’attore Can Yaman, ha voluto mantenere il riserbo sulla sua vita sentimentale ma da tempo voci la vogliono legata al modello Giacomo Cavalli. Il gossip potrebbe ora essere confermato dagli scatti pubblicati da “Chi”, che vedono i due insieme sulle neve di St. Moritz. Un settimana che solitamente sbaglia raramente quando si tratta di gossip.

La Leotta si era sfogata nel salotto di Verissimo, la trasmissione con Silvia Toffanin, raccontando perché è finita con l'attore Can Yaman, con il quale aveva avuto una rovente storia d'amore a cavallo tra la primavera e l'estate.

Una storia che addirittura ha portato a promettersi il matrimonio nel giro di poche settimane e da qui poi a rompere tutto, da un momento all'altro. La bella catanese aveva parlato qualche tempo fa di una pausa, ma adesso sembra che la rottura sia definitiva. "Colpa", pare, degli eccessi di Can Yaman, sia negli atteggiamenti sia nel divertimento.

"Non ce la facevo più del suo atteggiamento, è stata molto dura", ammette la Leotta, che anche a "Verissimo" non ha comunque nascosto il rammarico per la sua storia finita male e all'improvviso, con impeto. Proprio come era iniziata.

Tra l'altro, sembra proprio che Yaman abbia una vera passione per le donne sicule, visto che si vocifera di una bollente relazione con Francesca Chillemi, attrice messinese, che ha recitato con l'attore turco.