Suola a carrarmato: una tendenza Made in Italy

Tra le tendenze per l'inverno 2021 ce n'è una dalle orgogliose origini Made in Italy. Vi sarà sicuramente capitato di sentir parlare di Vibram. Se il nome non vi suona, forse il logo giallo posto sotto le suole dei vostri scarponcini da trekking vi sarà più familiare. Vibram è un marchio italiano specializzato nella produzione di speciali suole in gomma. Nasce dopo uno sfortunatissimo incidente in Val Bregaglia nel settembre 1935, dove persero la vita sei dei nove escursionisti. Tra i superstiti c'è Vitale Bramani, illustre guida alpina che ritiene le calzature inadeguate le vere responsabili dell'incidente. Così si rivolge all'amico Franco Brambilla, all'epoca Amministratore Delegato di Pirelli, assieme a cui progetta una suola per scarpa con la tipica presa dei pneumatici.



Nasce la suola a carrarmato: tasselli simmetrici a forma di croce, ben marcati con una speciale mescola di gomma. Il nome: Vibram. Pensate che nel 1954 la spedizione italiana indossava scarponi Dolomite con suola Vibram quando conquistò il K2.

Questo inverno le tendenze moda hanno rinfrescato l'archivio e proposto la suola carrarmato non solo per gli ankle boots, ma anche per mocassini e scarpe stringate. Noi vi proponiamo quattro modelli con cui provare il grip sulle pareti rocciose delle Dolomiti. O forse solo per un giro in città.

1. Il carrarmato floreale





Stivali Betty, Chloé, 617 euro



Si parte con uno stivale Wellington da pioggia piuttosto chic. Il modello che abbiamo selezionato per voi nasce per le giornate uggiose, essendo realizzato in PVC impermeabile, ma può essere indossato anche con una buona quantità di sole. Divertenti e pittoreschi, gli stivali "Betty" di Chloé presentano un'elegante tomaia con stampa floreale, dove i fiori sembrano quasi dipinti a mano direttamenete sulla scarpa lucida. La forma è piuttosto classica con punta quadrata e zip laterale, ma la suola dentellata a carrarmato comunica un carattere forte e audace. Una femminilità decisa e slanciata anche dal comodo tacco.



2. Il carrarmato "tascabile"



Anfibi, Prada, 1200 euro



Tascabile non perché facilmente infilabile nelle tasche del Moncler, ma perché arricchito dal contenitore/tasca in nylon rimovibile, legato alla caviglia con un cinturino di pelle nera. Questo ankle boot, gli stivaletti che appunto arrivano ad altezza caviglia, presentano tomaia realizzata in materiale misto tra pelle spazzolata e nylon. Il modello ha la chiusura frontale con lacci, una linguetta frontale con logo e una linguetta anche sul tallone. Di ispirazione militare, la forma arrotondata è circoscritta dalla suola chunky, quindi molto spessa, tipica del modello a carrarmato.

Restando in tema ankle boots, forse ricorderete il modello Chelsea disegnato da Daniel Lee per Bottega Veneta, consigliato nel nostro articolo dedicato agli stivaletti per l'inverno 2021.

3. Il carrarmato sul mocassino







Mocassini con testa di tigre, Gucci, 850 euro



Non solo stivali, ma anche mocassini con suola a carrarmato. Pure Gucci, che con il mocassino intrattiene una relazione lunga e di successo, ha realizzato un nuovo modello che fonde in un'unica scarpa l'eleganza del mocassino, l'archivio Gucci e la novità rispolverata della suola a carrarmato. La scarpa si ispira alla linea di borse Dionysus, riconoscibile per la fibbia con teste di tigre tempestata di cristalli che arricchisce la tomaia in pelle nere. Il modello è estremamente essenziale, ma contemporaneo e ricco di grinta grazie alla suola rigata.

Non si tratta dell'unico modello di mocassino che Gucci rivisita in questo modo. Date un'occhiata a questa versione con morsetto e suola dentellata direttamente dal sito ufficiale.

4. Il carrarmato sulla stringata





Stringate in vernice con bottoni, Dolce & Gabbana, 845 euro



Non poteva mancare la stringata. Dolce & Gabbana propone un nuovo modello di derby nere di vernice, impreziosite da quattro bottoni che attirano tutta l'attenzione sulla punta delle scarpe. L'ispirazione guarda al periodo napoleonico, da cui tutta la linea City Life si sviluppa. Nascono come stringate da trekking, ma capiamo se preferite i marciapiedi griffati di Montenapoleone ai sentieri infangati di montagna. In qualsiasi delle due situazioni, il comfort è assicurato grazie alla resistente suola a carrarmato profilato da una lavorazione granulosa.