Super yacht, Al Mirqab avvistato in Italia

Venezia - Il super yacht Al Mirqab, lungo la bellezza di 133 metri, è stato avvistato nelle acque italiane i primi due giorni di giugno: l’imbarcazione di lusso che appartiene allo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, ha fatto capolino nel porto di Venezia.

Al Mirqab è uno degli yacht più grandi al mondo: è stato costruito nel cantiere Peters Schiffbau Wewelsfleth in Germania nel 2008. Il progetto venne affidato al designer Tim Heywood, mentre Andrew Winch si è occupato della realizzazione dei suoi lussuosi interni.

Ad alimentare l’imbarcazione super lusso avvistata nel porto di Venezia, città che ha aperto al ticket d’ingresso su prenotazione, sono quattro motori diesel-elettrici che consentono di portarla a una velocità massima di 18 nodi.

La velocità di crociera di Al Mirqab è di 14 nodi, mentre l’autonomia dello yacht è di più di 5.000 nm. A bordo ci sono tutti i comfort possibili e immaginabili, come una grande piscina sul ponte inferiore che può essere aperta al mare, spalancando i portelli laterali nello scafo.

Non è la prima volta che lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani sceglie il mare dell’Italia a bordo del suo lussuoso Al Mirqab. In tempi non sospetti, il super yacht dal valore di 250 milioni di euro era stato avvistato a Positano, splendida località della Costa Amalfitana eletta una delle dieci meraviglie imperdibili d’Italia secondo Lonely Planet.

Prima di Positano, la lussuosa imbarcazione aveva raggiunto le coste di Palermo, dopo una visita ad alcune delle isole della Grecia. Il mare italiano è sempre uno dei preferiti dai proprietari dei super yacht di lusso: dalla Costa Smeralda a Capri, passando per l’Isola d’Elba, Venezia, Trieste e la Liguria.

Il proprietario dello yacht è lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, attuale emiro del Qatar e appartenente alla famiglia sovrana del Paese da 150 anni. La sua carriera è iniziata nell’agosto del 2003 quando ha ereditato il trono del Qatar dopo che il fratello maggio Jasim ha rinunciato al titolo.

Da quando è diventato emiro, Al Thani ha promosso importanti accordi commerciali e di fondamentale interesse politico con l’Arabia Saudita e nel 2009 è diventato il vice comandante in capo delle forze armata.

Al Thani è noto nel mondo del calcio per aver acquisito, nel 2011, la squadra francese del Paris Saint-Germain, attraverso il fondo sovrano Qatar Investment Authority. Da quando è alla guida del club, i parigini hanno vinto otto volte il campionato francese, sei volte la Coppa di Francia, sei volte la Coppa di Lega e hanno alzato in otto occasioni la Supercoppa francese.

Con lo sceicco al comando, il Psg è diventato uno dei club più ambiti dai migliori giocatori del mondo: nel 2020 la società transalpina è arrivata in finale di Champions League, perdendo 1-0 contro il Bayern Monaco. Nel 2006 Al Thani aveva presieduto il comitato organizzatore dei XV Giochi asiatici a Doha e sotto la sua guida, il Qatar ha ottenuto il diritto di organizzare e ospitare prima campionati mondiali di nuoto del 2014 e dopo quelli di calcio del 2022.