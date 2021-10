Susan Sarandon, la ragusana: Io e l'endometriosi

Ragusa - Il nonno materno di Susan Sarandon (New York, 1946), Giuseppe Criscione, emigrò in America nel 1916, mai immaginando che la sua stirpe avrebbe dato al cinema un Premio Oscar.

La Sarandon da giovane ebbe difficoltà a rimanere incinta a causa dell'endometriosi, una malattia che provoca infertilità. Oggi Susan è mamma di Eva, una donna di 35 anni, frutto del breve matrimonio col regista Franco Amurri.

L'attrice ha raccontato di aver concepito sua figlia Eva sui gradini di Piazza di Spagna, in una notte di passione con il regista Franco Amurri, con il quale negli anni '80 ebbe una breve, ma intensa relazione sentimentale. Come metodo di relax, contro l'ansia di non riuscire ad avere un figlio, Sarandon - che è stata uno dei primi personaggi pubblici a parlare apertamente di endometriosi - ha invitato le donne che hanno difficoltà a restare incinte, a passare una vacanza a Roma e ad abbandonarsi ai piaceri della dolce vita.

La 74enne Premio Oscar ha raccontato di aver visitato nel 1984, durante un periodo di relax in Italia, la celebre scalinata romana. Su questi gradini sarebbe stata concepita la figlia Eva: «Se qualcuno ha problemi a restare incinta deve andare in Italia - ha dichiarato l'attrice -. Concedetevi una vacanza, mangiate, bevete e fate l'amore. Probabilmente resterete incinte. È proprio quello che mi è capitato con Eva a Piazza di Spagna».

Susan Sarandon e l'endometriosi

L'attrice poi si è aperta sul problema di cui ha sofefrto: «Sono stata portata in ospedale e mi hanno detto che avevo un’endometriosi molto grave, disturbo sofferto da tantissime donne».

Susan e le origini ragusane

Contraria a fare anche solo un accenno al padre irlandese che abbandonò la madre e nove figli, Susan Sarandon continua invece a mostrare ogni predilezione per la dinastia materna, originaria di Ragusa.

A Ragusa si trova la fatiscente casetta di Via Odierna, nel centro storico. Da quella casetta nel 1916 era partito per New York il nonno quindicenne Giuseppe Criscione, che sarebbe stato registrato come “Giuseppi” e avrebbe sposato Anita Rigali, nativa della Garfagnana, bellissima e misteriosamente scomparsa, già ballerina al Capocabana di New York e reduce da una love story con un giovanissimo Frank Sinatra di cui aveva pure agevolato i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Dalla loro unione sarebbe nata Lenora Marie, la madre di Susan, cittadina della Virginia.