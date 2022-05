Andrea Bocelli: furto nella villa del cantante

La villa di Forte dei Marmi di Andrea Bocelli è stata svaligiata. Ignoti sono riusciti a entrare nella proprietà scavalcando il cancello dell'ingresso per poi entrare nell'abitazione forzando i portoni d'ingresso e mettendo a soqquadro tutte le stanze.

Hanno scavalcato agevolmente il cancello d'ingresso e si sono introdotti nello storico edificio forzando uno dei portoni di ingresso e facendo razzia in ogni stanza. Così i ladri hanno colpito la villa di proprietà di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi.

Fortunatamente la famiglia del tenore non era in casa. Lo storico edificio, infatti, è la seconda residenza dell'artista attualmente in fase di ristrutturazione, che si trova nella zona interna della cittadina toscana lungomare.

L'abitazione, un elegante plesso di valore storico, è stata acquistata recentemente da Andrea Bocelli e attualmente è disabitata. Della villa si occupa il personale di servizio, che si è accorto del raid messo a segno dai ladri solo la mattina seguente alla razzia. Al loro arrivo i custodi si sono subito resi conti di quanto avvenuto e trovando l'ingresso forzato hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine locali, giunte sul posto.

Furto nella villa di Bocelli: cosa è stato portato via

Nonostante la villa non fosse ancora abitata i ladri avrebbero messo a segno un colpo consistente. Il valore del bottino non è ancora stato quantificato, ci stanno pensando le forze dell'ordine insieme a Bocelli che era in partenza per Amsterdam dove canterà, allo Ziggo Dome, il 3 e 4 maggio per il suo tour europeo.

Per la famiglia Bocelli questo non è il primo furto subito, nel 2018 ben due volte dei ladri cercarono di introdursi in un'altra sua villa sul lungomare i Forte dei Marmi. A luglio il primo episodio, in quell'occasione Bocelli si trovava in casa con la moglie e i figli: a dare l'allarme fu il personale della sicurezza. Il secondo a agosto, in quell'occasione la famiglia non era in casa.

