Svelati i cachet di Sanremo 2025: quanto guadagnano Carlo Conti e gli altri

Sanremo - Gerry Scotti, il co-conduttore che ha affiancato Carlo Conti nella prima serata del Festival, ha deciso di partecipare gratuitamente rinunciando al cachet, dichiarando: “Al Festival vado in amicizia, senza cachet: è bello poterselo permettere. È l’unica condizione che ho posto a Carlo Conti quando mi ha chiamato.”

News Correlate Gerry Scotti a Sanremo gratis e senza cachet

Quanto guadagna Carlo Conti per Sanremo 2025

Sappiamo che Amadeus per il Festival di Sanremo 2024 ha portato a casa una cifra attorno ai 700.000 euro. Nonostante non si sappia di preciso quando guadagna il nuovo conduttore Carlo Conti, dalle sue parole possiamo evincere che la quota sia inferiore rispetto alle edizioni precedenti. Vediamo che cosa ha detto: “Se stavolta ho guadagnato più o meno dell’altra volta? Devo dire meno. Ma in generale si guadagna sempre meno. Se si guadagna di più con un Festival di Sanremo o con cinque prime serate del sabato? Più o meno siamo lì, i compensi si equivalgono. Però con Sanremo hai anche un pagamento per tutto ciò che c’è intorno e molti rimborsi.La differenza tra la proposta di condurre Sanremo dieci anni fa e quella di adesso? In realtà mi era stato offerto anche prima. La prima volta mi chiamarono direttamente dal direttore generale, mi chiesero se volevo presentarlo, ma notai che alcuni dirigenti importanti dell’azienda non erano convinti della scelta. A quel punto, con una scusa, rifiutai dicendo che dovevo occuparmi de I Migliori Anni e non potevo. La seconda volta, invece, mi ha fatto piacere perché mi sentivo pronto e ho accettato la sfida. Questa volta è stato un lungo corteggiamento, non posso dire esattamente quando è iniziato, ma quando ho visto che l’intera azienda era d’accordo, ho accettato senza esitazioni.”

I cachet dei co-conduttori, degli ospiti e dei big a Sanremo 2025

I compensi dei co-conduttori – Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Miriam Leone, Elettra Lamborghini, Katia Follesa, Mahmood, Geppi Cucciari e Alessia Marcuzzi – pare si aggirino tra i 20.000 e i 40.000 €. Gli ospiti, invece, guadagnano nettamente di più dei co-conduttori. Si dice che Jovanotti, Damiano David, Noa e Mira Awad portino a casa dai 50.000 ai 100.000 €. I 29 big in gara, infine, ricevono un rimborso spese significativo che ammonta a 53.000 euro circa.