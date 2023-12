Sveva Sagramola operata, è tornata in Tv

Roma - Sveva Sagramola si è presa una breve pausa. La conduttrice, da 26 anni volto di Geo, per una settimana non è stata in tv in seguito a un'operazione all'occhio. Il programma di Rai Tre ha condiviso un messaggio di Sagramola in cui spiega cosa è successo: «Ciao a tutti, questa settimana non sarò in tv perché ho scongiurato un distacco della retina con un piccolo intervento e devo stare a riposo assoluto per qualche giorno».

La conduttrice aggiunge: «Per fortuna c’è Ema (Emanuele Biggi, ndr), pronto a sostenermi insieme alla meravigliosa squadra di Geo, un gruppo di lavoro eccezionale, a cui vanno tutta la mia gratitudine e il mio grande affetto».

Sveva è tornata in Tv

Intanto Sveva Sagramola è tornata alla conduzione dello storico programma Geo & Geo (da qualche anno si chiama solo Geo) dopo l'operazione di inizio dicembre all'occhio che l'ha tenuta a riposo per una decina di giorni.