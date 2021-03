Tagli capelli 2021: la moda della prossima estate

Siamo onesti: il 2020 non è stato esattamente l’anno d’oro per i nostri capelli. I parrucchieri chiusi, noi tutti in quarantena che perlopiù passavamo il tempo a lavorare e, all’occorrenza, a preparare pizze fatte in casa. Insomma, avere i capelli in ordine è stata l’ultima cosa a cui dare importanza, almeno durante quel periodo. Ma il tempo passava lentamente, e molti di noi si sono resi conto che, talvolta, anche una sciocchezza come un taglio o un colore di capelli diverso possa metterci di buon umore.

Dunque, ora come ora, ha davvero importanza parlare delle tendenze capelli 2021? La risposta è senza dubbio sì. Dopotutto, quando la situazione tornerà man mano alla normalità, sarà bene essere informate sulle ultime tendenze. Oltretutto, con l’arrivo del caldo e della bella stagione, un nuovo stile per i vostri capelli è un’ottima maniera di rompere la monotonia e resettare il vostro stato d’animo per i giorni migliori che ci aspettano.

Che decidiate di optare per un taglio capelli corti o di mantenere le lunghezze, le alternative sono infinite. Per una guida completa e dei suggerimenti da provare subito sulle tendenze capelli primavera estate 2021, non vi resta che scorrere l’articolo!

Tagli di capelli per la primavera estate 2021

In generale, l’impressione è che ci sia un gran ritorno ai tagli di capelli del passato mischiati alle influenze dei nostri giorni, in modo da renderli più attuali: non mancano, infatti, gli hairlook dall’ispirazione anni 80 asimmetrici, tagli frizzanti, che osano e non passano certamente inosservati. Si va da capelli corti e scalati a tagli lunghi e netti, insomma, c’è parecchia libertà di scelta. La cosa importante, però, è quella di trovare il taglio adatto alla forma del vostro viso, in modo che possiate valorizzare i vostri lineamenti, ed è per questo fondamentale ricorrere ad un parrucchiere che sappia fare il suo mestiere e che rispetti i vostri desideri.

Tagli capelli primavera estate 2021: il Mullet

Ultimamente vediamo questo tipo di taglio praticamente ovunque. Tornato in auge dopo un lunghissimo periodo di oblio, il mullet è sicuramente un taglio di capelli molto particolare che richiede una forte personalità. La versione 2021, in più, ha un tocco di modernità che la rende incredibilmente cool.

Il mullet, oggi, ha assunto forme meno squadrate in modo da riuscire ad ottenere un’attitudine più femminile, con forme più approcciabili e adatte ad ogni tipo di texture del capello, da quelli lisci a quelli più mossi. Di base si tratta di un taglio piuttosto scalato e dalla chioma corta, o addirittura rasata, ai lati della testa, mentre e lunga e sfilacciata sulla nuca, se poi al tutto si abbina anche una frangetta mini, il look risulterà ancora più particolare. Un altro pro di questo taglio di capelli è che non richiede un livello di manutenzione altissimo, anzi, risulta riuscitissimo anche in versione un po’ messy.

Per quanto riguarda la colorazione, il biondo platino come quello di Miley Cyrus o della cantante dei Coma_Cose non passerà certamente inosservato.



Tagli capelli primavera estate 2021: il French Bob

Un caschetto vaporoso, molto parigino, facile da gestire e un po’ effortless: il french bob è questo ed altro.

La versione più gettonata avvistata sulle passerelle prevede capello mosso, se non riccio, con riga ben definita che regala un finish ordinato. L’importante, però, è che per renderlo cool va considerata la texture naturale dei vostri capelli, enfatizzandone le caratteristiche, in modo che il vostro look risulti sempre unico e personale.



Tagli capelli primavera estate 2021: una sola lunghezza

La chioma XXL è sicuramente tra la moda capelli di ritorno più in voga, specie negli ultimi mesi, lo hanno dimostrato anche alcuni dei look visti ai Grammy di quest’anno, con Dua Lipa e Lizzo, sfoggiando capelli lunghissimi e liscissimi.

Se durante questi lunghi periodi di quarantena il parrucchiere non siete riuscite a vederlo nemmeno col binocolo, c’è una buona probabilità che al momento i vostri capelli siano belli e lunghi, il che offre una miriade di possibilità su cosa farci. Una visita al coiffeur giusto per dare una sistematina e una forma alle vostre lunghezze, valorizzandone la struttura, sarà l’ideale per creare un look in grado di sprigionare tutto il potenziale nascosto dei vostri capelli e soprattutto rimanere nel trend dei tagli capelli 2021.



Tagli capelli primavera estate 2021: la Frangia a tendina Anni 70

Tra i tagli di capelli più richiesti del 2021 ci sarà la frangia lunga e casual chic Anni 70. Tra tutte le opzioni, la frangia a tendina anni 70 è forse tra quelle più amate e versatili e che non richiede un cambiamento così radicale, dopotutto se non vi piace potete sempre nasconderla dietro le orecchie. Si tratta, dunque, di un look elegante e soprattutto facile da mantenere: in questo caso, infatti, la frangia è lunga, dallo styling d’ispirazione tipica degli anni ’70, prendete come esempio le capigliature di icone del calibro di Jane Birkin, Charlotte Rampling e Brigitte Bardot.

La lunghezza che caratterizza questo tipo di frangia riesce a sollevare ed enfatizzare gli zigomi, alleggerendo così il volto, al contrario delle classiche frangette, ma c’è comunque da fare attenzione, perché non è un look che dona proprio tutte: in linea generale, con un viso ovale e magro sarebbe meglio optare per una frangia più corposa; per un viso squadrato, invece, si consigliano frange scalate per addolcire i lineamenti più marcati, infine per un viso arrotondato l’opzione sarebbe quella di una frangia lunga e aperta, proprio come quella a tendina.





Tagli capelli primavera estate 2021:il Pixie moderno

Tra la moda capelli 2021 non poteva mancare il pixie moderno, e questo è il momento perfetto per provarlo, come quello famosissimo di Zoë Kravitz. Come probabilmente già saprete, si tratta di un taglio comodo e dallo styling sbarazzino, che è in grado di unire la particolarità alla femminilità del caschetto corto.

Il pixie bob cut, nonostante possiate pensare il contrario, risulta adatto a praticamente tutte le forme del viso, ed è in grado di rendere il nostro look più audace grazie alle diverse lunghezze nel taglio scalato corto, ed è l’ideale nella stagione calda.



Tagli capelli primavera estate 2021: il Buzz Cut

Fra tutti i tagli capelli primavera estate 2021, il buzz cut è forse quello più ribelle. Questo tipo di taglio era molto in voga negli anni 90, specialmente tra le sottoculture musicali. Si tratta di un taglio davvero cortissimo e, per alcuni, difficile da portare, diventato iconico anche grazie a pellicole cinematografiche come Soldato Jane e V per Vendetta, dove le protagoniste sfoggiano con audacia questo taglio.

Si tratta di un look che richiede molto carattere, non solo per ciò che ha rappresentato negli anni, ma anche perché non passa inosservato.



Tagli capelli primavera estate 2021: Chin Long bob

Per quanto riguarda i tagli capelli medi PE 2021, specialmente se siete quel tipo di persona che ama l’accoppiata lunghezza media + frangia, questo tipo di taglio di capelli è ciò che fa per voi. Questo taglio può essere portato sia con capelli lisci che mossi, insomma, è un taglio che si adatta un po’ a tutti, indipendentemente dall’età e dalla texture dei capelli. “Chin”, che in inglese sta per mento, in questo caso va ad indicare la lunghezza dei capelli non dovrebbe superare.