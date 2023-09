Tale e Quale Show, Lorenzo Licitra imiterà Harry Stiles

Dopo l’ottimo esordio in termini di ascolti e di critica che lo ha visto leader della prima serata, torna Carlo Conti con il suo “Tale e Quale Show”, il varietà di Rai 1 prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda venerdì 29 settembre alle 21.25. In diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, sul palco sfileranno i grandi protagonisti di questa tredicesima edizione che già nel corso del primo appuntamento hanno proposto interpretazioni intense, tra divertimento ed emozioni, molto gradite non solo dal pubblico presente, ma anche dai telespettatori, tramite i vari canali social.

Il primo vincitore è stato Gaudiano, che si è identificato alla perfezione in Tiziano Ferro interpretando “Non me lo so spiegare”. Seconda piazza per Lorenzo Licitra-Marco Mengoni e terzo gradino per Ilaria Mongiovì-Giorgia. Il terzetto riuscirà a confermarsi in questo secondo appuntamento? Ovviamente, tutto potrebbe ribaltarsi. Ecco in quali pop star dovranno “immedesimarsi” gli artisti che, è bene ricordare, cantano esclusivamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli: Ginevra Lamborghini diventerà Angelina Mango, la Mongiovì se la vedrà con Noa, Pamela Prati renderà omaggio a Wanda Osiris, Jasmine Rotolo ricorderà Irene Cara, Maria Teresa Ruta vestirà i panni di Gigliola Cinquetti, Jo Squillo avrà le sembianze di Patty Pravo, Alex Belli sarà Ligabue, Gaudiano proverà il bis con Francesco Sarcina, il ragusano Lorenzo Licitra si trasformerà in Harry Styles, Scialpi interpreterà Renato Zero mentre i “ripetenti” Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni si metteranno alla prova con i Bee Gees (chi li affiancherà in questa occasione?). Sarà una serata ricca di colpi di scena, con esibizioni che promettono sano divertimento e altissima qualità. Grazie anche alla presenza di una giuria di assoluto valore, come quella composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio (più un quarto a… sorpresa).

Anche i telespettatori da casa potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e X: le tre esibizioni più “acclamate” porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto. Il dietro le quinte ricopre un ruolo fondamentale per il varietà un team di professionisti, composto da costumisti, truccatori, parrucchieri, e coreografi, segue per tutta la settimana le “evoluzioni” degli artisti, insieme ai “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, oltre naturalmente alla “actor coach” Emanuela Aureli.