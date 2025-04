Tecla Insolia e Colapesce in corso per i David di Donatello. Entrambi originari di Solarino

Solarino, Siracusa - Un piccolo comune del siracusano, Solarino, fucina di straordinari talenti. Non solo l'attrice Tecla Insolia (mamma di Solarino e papà di Floridia) è in corsa per i David di Donatello, ma anche il cantautore Colapesce, anch'egli di Solarino, ha ricevuto una candidatura ai prestigiosi premi cinematografici italiani.

Tecla Insolia, classe 2000, è candidata come Miglior Attrice Protagonista per il film L'arte della gioia e Miglior Attrice Non Protagonista per Familia. La giovane attrice ha già dimostrato una grande maturità artistica, interpretando ruoli di grande spessore.

Ne L'arte della gioia, Tecla dà vita a Simona, un personaggio che incarna la ricerca di sé e la liberazione attraverso una vita piena di sfide, mentre in Familia è la giovane donna alle prese con le complesse dinamiche familiari. Due performance che le sono valse il riconoscimento da parte dell'Academy del cinema italiano, segnando il suo ingresso ufficiale tra le nuove promesse del cinema nazionale. Ma Tecla Insolia non è l'unico talento di Solarino ad essere protagonista a questa edizione dei David di Donatello. Anche Colapesce, il cantautore che ha conquistato il pubblico italiano con il suo stile unico e la sua musica raffinata, è in corsa per il David di Donatello nella categoria Miglior Canzone Originale per il brano Splash, scritto per la colonna sonora del film L'ora più buia. Il suo talento musicale, unito alla sua capacità di evocare emozioni attraverso la parola e la melodia, lo ha reso uno degli artisti più apprezzati e amati in Italia.