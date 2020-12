Tendenze moda 2020: il ritorno delle frange

Le tendenze ritornano ciclicamente, questo lo sappiamo. Ce ne sono alcune antichissime che non si stancano mai di ripresentarsi puntuali sulle passerelle delle quattro capitali della Moda. Ebbene sì: le frange sono tornate!

Ben prima di vederle sulle gonne scintillanti delle ballerine di Foxtrot e Charleston, le frange apparivano sugli abiti di statue mesopotamiche del 3000 a.C. Una tradizione lontanissima propria anche dei Nativi Americani che riutilizzavano gli scarti di pelle per decorare i propri vestiti e proteggersi così dall'acqua che scivolava via più velocemente. Per diventare una vera e propria tendenza dobbiamo aspettare gli anni '20 e gli eccessivi balli alla "Il Grande Gatsby", mentre il secondo grande ritorno aveva un tocco decisamente molto più rock con le giacche in suède di Elvis Presley.



Cardigan in jacquard con frange, Etro, 1050 euro (disponibile su My Theresa)



Ed ecco che dopo diversi viaggi temporali, le frange sono tornate tra noi a febbraio sfilando per i più importanti nomi della moda internazionale. Bottega Veneta le propone su cardigan e borse oversize, Alberta Ferretti su preziosissimi abiti da sera (o da call serale su Zoom, così Conte può stare tranquillo). Le troviamo sugli stivali camperos e sui jeans, ma anche su accessori insospettabili come le collane: Missoni ne ha creato una versione con intreccio a nodo di cravatta. Davvero divertente se abbinata anche a questo cardigan in jacquard con frange di Etro. A completare i must-have con frange: gli altissimi ed esagerati stivali cuissard dal sapore western di Dsquared2 e la gonna midi nera di Prada. E poi le sciarpe, ovviamente che con le frange vanno a nozze. Date un'occhiata alla nostra gallery: ce n'è per tutti i capi e tutti i gusti.