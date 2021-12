Tendenze moda inverno 2021/2022: abbigliamento e accessori

“Dipendo da Givenchy come le donne americane dipendono dal loro psichiatra”, amava affermare Audrey Hepburn; e che piaccia o meno sentirselo dire, tutti dipendiamo dalla moda. A volte senza neppure rendercene conto o, addirittura, immaginando di esserne totalmente immuni; ma che si tratti di abbigliamento casual o delle ultime tendenze stabilite dalle passerelle, la moda detta la maniera di vestire di molte persone. In questo articolo ci concentreremo soprattutto sulle ultime tendenze invernali, facendo un breve elenco dei capi di abbigliamento, soprattutto femminili, e degli accessori che andranno per la maggiore in questa stagione.



Stando a quanto si è visto nelle ultime passerelle, ad esempio, un grande successo sarà rappresentato dalle gonne rosse, in diversi modelli, a tubino o svasate. Diverse anche le lunghezze: da quelle mini di Versace alle longuette di Emilia Wickstead, ma tutte con un denominatore comune fatto di audacia e comodità allo stesso tempo; come quella realizzata in lana vergine da Miu Miu, con tasche frontali e bottoni d’oro a forma sferica. Non poteva ovviamente mancare la firma di Valentino, con un’elegante gonna rossa plissettata in micro faille, da indossare magari con un paio di décolletées e una camicia di seta. E poi la minigonna in pura lana di Tommy Hilfilger, semplice e dalla linea dritta, chiusa da una zip collocata nella parte posteriore, perfetta se abbinata con una maglia con scollo a V e un paio di scarpe casual.

Tra gli outfit di questo autunno-inverno, un altro capo particolarmente gettonato è quello dei pantaloni a palazzo, che coniugano comodità ed eleganza, rendendoli un must tra chi ha una vita sociale e lavorativa particolarmente intensa, ma non vuole rinunciare a stare a proprio agio. Il mood di chi li indossa è infatti quello di chi appare rilassato e chic allo stesso tempo. Tra i colori più gettonati c’è come sempre il nero, adatto sia nel quotidiano che per le occasioni speciali; ma non mancano neppure le colorazioni più vivaci, come l’azzurro o il nocciola. I pantaloni di questo tipo possono inoltre essere abbinati ad altri capi e accessori di vario genere, come i cappotti lunghi e le scarpe a punta, ma anche le giacche o dei semplicissimi maglioni invernali. Tra i tessuti è invece tornata molto di moda la pelle e, per quanto riguarda le fantasie, le ultime sfilate di Roberto Cavalli riportano in auge il maculato.

Anche quando si parla di accessori, le tendenze di questo inverno offrono l’imbarazzo della scelta: dagli orecchini lunghi in cristallo di Alberta Ferretti, alle borse blu cobalto di Bottega Veneta, passando per le fluffly bags firmate Fendi e Miu Miu. E poi ancora stivali decorati e cappelli di ogni forma e colore. E rimangono un must have anche gli occhiali, con montature sempre più alla moda e scelte addirittura in base ai capi indossati. Discorso che vale sia per quelli da vista, ma soprattutto per quelli da sole, che molte persone prediligono anche in inverno. E per evitare di dover regolare la gradazione delle lenti, in caso di problemi alla vista, chi possiede numerose montature può semplicemente acquistare delle lenti a contatto online o dall’ottico per non dover intervenire su tutti gli occhiali e poterli così scambiare senza alcun problema.

Insomma, è davvero difficile nominare un capo di abbigliamento o un accessorio che non abbia attraversato le passerelle più importanti e non sia arrivato a noi grazie ai trend che ne sono seguiti. Che si tratti di un cappotto o di un pantalone, di una maglia o un paio di scarpe, di gioielli, borse e occhiali, le scelte degli stilisti influenzano anche indirettamente le decisioni che prendiamo per il nostro armadio e per il look con il quale camminiamo nel mondo.