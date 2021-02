Calendario Pirelli: la storia del calendario più famoso

Appuntamento attesissimo ogni anno, il Calendario Pirelli o meglio "The Cal", da oltre 50 anni scandisce il passare dei mesi celebrando la bellezza femminile catturata dai più grandi fotografi di moda e non mai esistiti.



A marzo 2020 la notizia che l'edizione del 2021 sarebbe saltata, anteponendo l'emergenza da Covid-19 al lancio del Calendario Pirelli per l'anno successivo. Il progetto "The Cal" per l'occasione dona 100 mila euro per contribuire alla ricerca contro il famigerato virus. Nel frattempo ancora nessuna notizia sul Calendario del 2022: verrà ufficialmente annunciato a dicembre, come di consuetudine?



55 anni di racconti gloriosi







Robert Freeman, 1964, "The Cal"



Non si tratta della prima volta che il Calendario Pirelli salta una produzione. Nato nel 1964 in un periodo di rivoluzioni sociali, musicali e di moda, da semplice gadget aziendale per i clienti della società leader nella produzione di pneumatici, presto "The Cal" si appropria di un racconto esclusivo e glorioso. Al primo decennio di vita seguono 9 anni di interruzioni nelle pubblicazioni. La notizia non viene accolta benissimo (il pubblico ne era evidentemente già affezionato), ma i disagi sull'economia legati all'austerity prendono il sopravvento.



La produzione riprende nel 1984. La direzione artistica viene affidata a Martyn Walsh che introduce nella narrazione fotografica indizi del prodotto cardine di Pirelli: impronte di battistrada riportano l'attenzione tra il progetto "The Cal" e il progresso tecnologico di Pirelli che è sinonimo di innovazione continua e ricerca d'eccellenza.

E' un decennio di rivoluzioni: il Calendario fotografato da Terence Donovan nel 1987 totalmente dedicato a modelle di colore; la primissima introduzione di un uomo nell'edizione del 1988 di Barry Lategan; il primo Calendario in bianco e nero nel 1990 realizzato da Arthur Elgort.



Sono passati 30 anni e la comunicazione Pirelli si amplifica a livello internazionale con memorabili campagne pubblicitarie, le più iconiche consultabili sul sito dedicato di Fondazione Pirelli. Il legame tra Pirelli e "The Cal" è ormai indissolubile: si abbandona l'immagine associata al pneumatico e si continua a lavorare per creare un mondo di storie al femminile con cui veicolare lo spettro di valori Pirelli. Missione impossibile senza le importanti firme che accompagnano ciascuna edizione: mostri sacri della fotografia come Peter Lindbergh, Tim Walker, Mario Testino, Annie Leibovitz, Helmut Newton, Norman Parkinson.

Tim Walker nel Paese delle Meraviglie







Le Avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie, Tim Walker, "The Cal" 2018



Non poteva che essere una fiaba il racconto che Tim Walker sceglie come tema per il Caledario Pirelli 2018. Il rinomato fotografo di moda inglese è conosciuto per le atmosfere oniriche e incantate delle foto. Con un cast undergroung esclusivamente di colore, omaggio all'operazione di Terence Donovan del 1987, Tim Walker ricostruisce la celebre storia di Alice nel Paese delle Meraviglie. Immortala Naomi Campbell nei panni di Tagliatrice di Teste, la drag queen Ru Paul come Regina di Cuori, l'attrice Lupita Nyong'o come Ghiro, la modella Duckie Thot come Alice.



Tim Walker, ossessionato dalla storia di Lewis Carroll, si ispira alle illustrazioni originali di John Tenniel, che reinterpreta in sinergia con l'incredibile styling di Edward Enninful, attualmente Direttore di Vogue UK. Il risultato è una versione irriverente, misteriosa, a tratti inquietante della storia più famosa di sempre, che risucchia anche chi sfoglia il Calendario nella tana del Bianconiglio. Assieme ad Alice.

Paolo Roversi & Giulietta



Looking for Juliet, Paolo Roversi, "The Cal" 2020



L'ultima storia Pirelli è affidata a Paolo Roversi, stimato fotografo italiano di moda, che rende Giulietta la protagonista femminile dell'edizione 2020. Le interpreti sono attrici tra loro molto diverse, con cui Roversi avvia una ricerca alla Giulietta "che esiste in ogni donna". Emma Watson, Kristen Stewart, Indya Moore, Mia Goth tra i nomi.



Il lavoro ha un'impronta grafica molto originale e trova ispirazione dai libretti dell'opera lirica: 132 pagine, datario in copertina, brani tratti dalla tragedia originale "Romeo e Giulietta" e 58 foto delle protagoniste a Verona. Primo fotografo italiano a lavorare al progetto Pirelli "The Cal", Roversi sceglie l'Italia per veicolare messaggi di bellezza e amore semplici e puri.