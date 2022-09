The Kolors a Marina di Ragusa, l'arrivo e il backstage

Ragusa - Pubblichiamo le foto dell'arrivo del gruppo musicale The Kolors a Marina di Ragusa, in occasione del concerto del 31 agosto, e il video del backstage prima del concerto in spiaggia. Il concerto si è tenuto alla famosa "rotonda" sul mare.

I The Kolors sono un gruppo musicale italiano formatosi a Napoli nel 2010 e composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra) Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). Sono divenuti noti nel 2015 vincendo la quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.