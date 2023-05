The Kolors tornano con "Italodisco", un omaggio agli anni 80

The Kolors sono tornati con il singolo "Italodisco", un omaggio agli Anni 80, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Scritto da Stash e Davide Petrella, e prodotto da Stash, Zef e Starchild, è a tutti gli effetti un omaggio al genere che negli Anni 80 ha portato l’Italia ad essere un punto di riferimento per la musica elettronica. The Kolors attingono a piene mani dai maestri di quegli anni, tra Giorgio Moroder e Righeira, inaugurando in questo modo un nuovo capitolo nel loro percorso musicale. Cassa dritta e vibes nostalgiche si mescolano a immagini nitide e riferimenti precisi ad alcuni marchi di fabbrica della disco music italiana.

"Italodisco è venuta fuori in poche ore mentre si cercava un suono nuovo, che risultasse l’upgrade del nostro percorso pop. Innovare nel pop è sempre una grande sfida - ha spiegato Stash a proposito della genesi del brano - Mentre provavamo il moog in studio è partito un arpeggiatore che ci ha subito stimolato il ricordo di quel suono tutto italiano che è da sempre per noi il suono eterno dell’elettronica. La semplicità di quel synth in levare, unita alla scrittura del testo e delle melodie figlie dei giorni nostri, hanno dato vita a Italodisco".

Appassionati di rock e musica elettronica, The Kolors (all'anagrafe: Antonio Stash Fiordispino alla voce e chitarra, Alex Fiordispino alla batteria e Dario Iaculli al basso) iniziano a collaborare a Milano nel 2009, anno in cui arriva anche il primo ingaggio professionale che li porta a diventare la resident band di uno dei locali più longevi e conosciuti della città: Le Scimmie. Il loro nome inizia a crescere all’interno della scena milanese dei club underground e nel 2011 producono l’inedito “I Don’t Give A Funk”, brano che entra nella programmazione di MTV New Generation con un video al quale partecipa l’amico Andy dei Bluvertigo. La gavetta live li porta ad esibirsi in alcune date all’estero tra Stoccolma, Berlino e Londra, per poi tornare in Italia per aprire i concerti italiani di Paolo Nutini (luglio 2012), Gossip (novembre 2012), Hurts (marzo 2013) ed esibirsi come special guest della data romana di Atoms For Peace (giugno 2013).