The North Face x Gucci: la collaborazione che tutti stavamo aspettando

Dopo la polemica sulla modella Harmine, le calze smagliate e il Gucci Fest, Gucci continua a far parlare di sé. Questa volta grazie alla nuovissima collaborazione con il brand di outwear americano The North Face: la collezione fa sognare l'arrivo del nuovo anno con piumini, giacche a vento e scarponcini con doppio logo. Instagram è esploso con le foto della campagna fotografica realizzata da Daniel Shea, su TikTok popolarissimi sono i video del gruppo di amici escursionisti intenti a montare tende e a bere thè sulle cime rocciose delle Alpi. Estetica e atmosfera appartengono agli anni '70, epoca tanto cara a Gucci quanto a The North Face, quando il brand vendeva abbigliamento tecnico per outdoor nella sua bottega di Berkeley in California. La canzone che fa da sottosfondo, "Bad Moon Rising", non è altro che l'iconico pezzo dei Credence Clerawater Revival, band con cui The North Face condivideva gli spazi del laboratorio in quei primi anni di attività. Una vista mozzafiato, delle scene che fanno sognare a maggior ragione in questo dicembre senza sciate e scampagnate. Ora il desiderio di infilare un paio di scarponi è ancora più irrefrenabile se si tratta di quelli della nuova collaborazione tra Gucci e The North Face.





The North Face x Gucci, Foto di Daniel Shea



I due brand, in apparenza molto distanti tra loro, con questa capsule hanno dimostrato non solo di credere in valori e ideali comuni, ma anche di poter realizzare un progetto che li riunisca con coerenza. Ecosostenibilità e libertà d'espressione sono le parole d'ordine di questa collaborazione. Da quando Alessandro Michele ha preso in mano la direzione creativa di Gucci, il marchio si è trasformato in uno dei brand del lusso più attenti alla sostenibilità, intesa come rispetto dell'ecosistema ambientale e sociale. Ecco allora che la community di Gucci, così decisa nell'affermare la propria personalità, incontra il mondo avventuroso di The North Face in un viaggio di iniziazione per conoscersi meglio e comprendere come esprimersi in libertà usando la moda.

I capi da viaggio sono realizzati in Econyl, una tipologia di nylon ottenuta da materiali di scarto (come le reti da pesca), che può essere a sua volta riciclato. La maggior parte dei tessuti, poi, è stata recuperata dall'archivio Gucci, favorendo il processo dell'upcycling. Una particolare attenzione anche al packaging in carta e cartone riciclabile al 100% che prende la forma di scatole con manici per evitare l'utilizzo di shopper di plastica.





The North Face x Gucci, Foto di Daniel Shea



La collezione si compone di giacconi trapuntati con logo ben a vista, giacche a vento in nylon, il grande classico di The North Face, bomber e altri modelli smanicati imbottiti. Degli scarponi e di quanto siano stilosi ne abbiamo già parlato. Eppure i nostri avventurosi modelli indossano anche altri tipi di calzature a cui la montagna non è abituata. I mocassini ad esempio: parliamo pur sempre di Gucci! I due brand ci mostrano che per scalare le pareti rocciose delle Alpi si possono indossare anche camicie e chemisier di seta, abbinate a gonne midi. Magari ci farete sapere l'esito quando proverete voi. Tornarnando ad un abbigliamento più consono alle sfaticate in montagna, la capsule si compone di t-shirt, felpe e giacche di pile. La collezione ha proposte da uomo e da donna, anche se sappiamo quanto Gucci preferisca fluidità tra i confini di genere. Lo scarpone da trekking, per esempio, è un articolo genderless. Dimenticavamo gli accessori: marsupi, zaini, tende e... sacchi a pelo. Un unico accorgimento quando monterete la tenda: non fate la fine di Fantozzi!





The North Face x Gucci, Foto di Daniel Shea



La collezione sarà distribuita innanzitutto in Cina, in negozi e Gucci Pin temporanei (si tratterà di uno store nello store). Il brand ha già avvertito i suoi fedeli clienti che alcuni articoli saranno disponibili online partecipando a un sorteggio speciale. I vincitori selezionati avranno la possibilità di accedere in anticipo all'anteprima online della collezione. Ogni partecipante potrà acquistare fino a un massimo di 10 prodotti. Fiutiamo aria di sold out! E occhi aperti: i temi della collezione li vedremo anche sui Gucci Artwalls di Milano, New York, Londra, Shanghai e Hong Kong. Le novità non sono finite qui: nelle storie Instagram di Gucci è stato annunciata una futura e misteriosa partnership con PokémonGo... Tutte queste collaborazioni ci esaltano tantissimo: siamo già pronti con lo smarphone in mano e la app di PokémonGo aperta per avventurarci insieme a Gucci e The North Face. Ovunque vorranno portarci.