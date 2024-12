The Voice Kids Benedetta Muneglia, 13 anni, interpretà Don Raffaè di De Andrè. VIDEO

Vittoria - Strepitosa performance a The Voice Kids, il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1, per Benedetta Muneglia, vittoriese di 13 anni, che è stata scelta da Clementino dopo avere eseguito un classico di Fabrizio De Andrè, Don Raffaè, nelle versione rivista proprio del rapper Clementino. Un altro bell’exploit per una giovane cantante vittoriese che ha dimostrato sino in fondo le proprie qualità dopo la precedente performance dell’altra giovanissima vittoriese Flaminia Occhipinti, che era invece stata scelta da Arisa. La Clerici ha soprannominato Benedetta Muneglia una “scugnizza rap” per via della sua “energica” prova canora.

