The Weeknd e la giacca Givenchy le vere star del Super Bowl 2021

Domenica 7 febbraio si è tenuta la 55° edizione del Super Bowl, l'evento sportivo americano più atteso dell'anno. Le squadre: Tampa Bay Buccaneers VS Kansas City Chiefs. A portarsi a casa il più grande trofeo del football americano sono i Buccaneers detti Bucs e il loro leader, Tom Brady. E' Tom Brady la star di questo Super Bowl. O forse no. Perché qualche applauso e trionfo se lo intasca anche l'artista dell'Halftime Show, l'ancora più attesa performance che ogni anno intrattiene durante la pausa di metà gioco.





The Weeknd sul palco durante l'Halftime Show



Il cantante in questione è Abel Tesfave, in arte The Weeknd: voce avvolgente, presenza ancora più coinvolgente. In un Super Bowl con pubblico dimezzato a causa dell'emergenza sanitaria tutt'ora in corso, la performance di The Weeknd non si può definire frenata. Anzi. A catturare l'attenzione come un magnete, la giacca Givenchy tempestata di brillanti completa l'outfit total black. Un look semplice, su misura, ma super glamour con il tocco rosso, molto coerente con lo stile e i colori indossati solitamente dall'artista.

Il capo Givenchy quasi si confonde tra le giacche altrettanto rosse del corpo di ballo che travolge The Weeknd in un tunnel di luci dorate. L'assembramento è inevitabile, ma comunque protetto dalle maschere che i ballerini indossano sul volto. Una maschera contro il virus, una maschera per il gioco. E' un messaggio di protezione e speranza, per imparare a convivere con il virus nel rispetto della sicurezza, senza rinunciare a ballare. Ma anche a cantare: Starboy, The Hill, Can't feel my face, Save your tears e Blinding Lights sono alcuni dei brani cantanti e ballati da The Weeknd in occasione dell'Halftime Show.



Una performance amatissima, che ha inevitabilmente risvegliato la voglia sopita (e seppellita) di partecipare ai concerti, di vedere i propri artisti preferiti correre sul palco, divertirsi, condividere canzoni, ma soprattutto emozioni. Con un po' di fortuna e disciplina, The Weeknd partirà per l'After Hours World Tour 2022 e farà tappa al Mediolanum Forum di Assago, Milano, il 1 novembre 2022. Incrociamo le dita e "risparmiamo le lacrime" (per citare la sua celebre canzone) per questo concerto di cui abbiamo davvero bisogno.