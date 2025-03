Time is up 2, oltre a Noto c'è Costa di Carro a Sampieri

Scicli - C'è anche la spiaggetta di Costa di Carro a Sampieri fra le location del film Time Is Up 2, girato in buona misura a Noto. Girato nel 2022, è il sequel del film Time Is Up del 2021 pubblicato su Prime Video.

La trama

Vivien e Roy coltivano la loro storia d’amore e il ragazzo ha ben pensato di trascorrere del tempo nella sua casa d’infanzia insieme alla sua fidanzata. Arrivano così sull’isola, intenzionati a vendere la tenuta di famiglia. Ma, durante la visita in loco, Vivien incontra una ragazza misteriosa con la quale stringe amicizia. Roy non sembra esserne felice, perché in realtà ha dei precedenti con quella donna, solo che Vivien non lo sa. Dopo gli eventi narrati nel capitolo precedente, ritroviamo Vivian alle prese con gli studi universitari; Roy, invece, vuole comprendere cosa fare del proprio futuro. In seguito alla scomparsa della nonna di Roy, tanto lui quanto Vivian si recano in Sicilia. Un’occasione per ritrovarsi, ma se Vivian appare incuriosita dallo scoprire una terra che non ha mai conosciuto, Roy non è entusiasta di quel ritorno. Infatti, prima di recarsi negli Stati Uniti, non aveva superato completamente il periodo della sua vita trascorso nella sua regione d’origine. Mentre i due cercano di trascorrere un periodo di rilassamento rispetto alle tensioni accumulate, arriva la misteriosa Anna, una ragazza di campagna che conosce perfettamente quegli angoli di Sicilia. Tra lei e Vivian nasce una bella amicizia, ma questa vicinanza finirà per infastidire Roy, che ha già avuto modo di conoscere Anna in passato. Così, la presenza della ragazza metterà ancora una volta a dura prova il rapporto tra Vivian e Roy, i quali dovranno comprendere se davvero l’amore possa resistere a tutto...

