Tiromancino: Federico Zampaglione ha sposato l’attrice Giglia Marra

Il matrimonio di Federico Zampaglione e Giglia Marra

Con un anno di ritardo, causa Covid, come noi di Ragusanews Vi avevamo già anticipato, è arrivato il fatidico giorno del matrimonio di Federico Zampaglione dei Tiromancino e la compagna – da oggi ormai moglie – Giglia Marra. Il cantante si sposato in Puglia, precisamente a Mottola, nel paese natale della sposa.

Il frontman dei Tiromancino e Giglia Marra dovevano convolare a nozze nel 2020 ma l’emergenza Coronavirus ha fatto saltare ogni piano. La coppia aveva poi valutato ottobre 2021 ma a causa di alcuni impegni di lavoro ha anticipato il lieto evento ad agosto. Zampaglione e Giglia stanno insieme da ben cinque anni.

Giglia Marra – che ha recitato in Squadra Antimafia, Ris e Distretto di polizia – ha indossato una creazione di Alessandro Angelozzi. Un modello a sirena, arricchito da pizzo, applicazioni e piume, che ha reso la sposa unica e speciale. Giglia si è presentata all’altare accompagnata dal padre mentre Federico Zampaglione è arrivato con la figlia Linda, avuta undici anni fa dall’ex compagna Claudia Gerini.

L’atteso evento è stato celebrato ieri, mercoledì 11 agosto 2021, nel pomeriggio, nella chiesa di Santa Maria Assunta. Mentre il ricevimento, per 170 ospiti, si è tenuto in un’antica masseria immersa nel verde.

