Tito Jackson è morto, addio al fratello di Michael

Tito Jackson, membro originale dei Jackson 5 e fratello di Michael Jackson, è morto all'età di 70 anni. Tito si è esibito con i suoi fratelli Jackie, Jermaine, Marlon e Michael. Con i Jackson 5, Tito ha avuto successi negli anni '70 tra cui ABC, I Want You Back e I'll Be There, ed è stato inserito nella Rock & Roll Hall of Fame nel 1997.

La sua morte è stata annunciata «con il cuore pesante» dai suoi figli, Taj, Taryll e TJ Jackson, che hanno trovato la fama come trio R'n'B/pop 3T negli anni '90. Sebbene la causa ufficiale della morte non sia stata ancora ufficializzata, si ritiene che Tito abbia subito un attacco di cuore mentre guidava dal New Mexico all'Oklahoma.