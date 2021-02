Tiziano Ferro oggi compie 41 anni

Oggi 21 febbraio Tiziano Ferro spegne 41 candeline. Il 30 maggio 2020 il cantante amatissimo dal pubblico avrebbe dovuto partire per il suo nuovo tour estivo, che avrebbe toccato le principali città italiane, con straordinari ed unici spettacoli nei più grossi ed importanti Stadi del Paese. A causa dell’emergenza sanitaria attualmente in atto, relativa alla diffusione del Coronavirus, tutti i suoi concerti sono stati posticipati al 2021, nelle stesse città.

Il cantante, che nella sua carriera ha venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo e ottenuto prestigiosi riconoscimenti internazionali, lo scorso 29 dicembre aveva annunciato su Instagram di aver ottenuto un triplo disco di platino per il suo album del 2019 Accetto Miracoli.

"In questo anno di paura e fatica, questo triplo platino vuol dire tutto per me. Vuole dire che il mondo ha bisogno anche di cure per l’anima e per lo spirito. E la musica sta lì", aveva scritto il cantante nella didascalia del post.

Tiziano Ferro è nato il 21 febbraio 1980 a Latina, da papà Sergio, geometra, e mamma Giuliana, casalinga. Il cantante, che ha un fratello minore, Flavio, si era avvicinato alla musica sin da bambino; a soli 7 anni, infatti, aveva composto le sue prime canzoni, due delle quali furono poi inserite nell’album Nessuno è solo.

Dopo aver lavorato come speaker in alcune radio locali della sua città, Tiziano Ferro a 16 anni entrò nel coro gospel di Latina, frequentò poi l'Accademia della Canzone di Sanremo e, dopo la maturità scientifica, studiò chitarra classica, batteria e pianoforte.

Nel 2001, dopo alcune esperienze come corista, Tiziano Ferro esordì nella scena musicale con il suo primo singolo Xdono, che divenne una hit internazionale. Nello stesso anno il cantante pubblicò il suo album d'esordio Rosso relativo, ottenendo il triplo disco di platino in Italia. Negli anni seguenti il cantante pubblicò gli album 111 Centoundici, Nessuno è solo, Alla mia età, L'amore è una cosa semplice, Il mestiere della vita.

Nel 2004 il cantante si era trasferito in Messico, l'anno seguente nel Regno Unito, a Manchester, per poi tornare in Italia nel 2011. Nel 2010 Tiziano Ferro aveva pubblicato il suo libro Trent'anni e una chiacchierata con papà, in cui aveva dichiarato pubblicamente la propria omosessualità.

Tiziano Ferro, ospite a Verissimo lo scorso dicembre, aveva parlato a Silvia Toffanin delle sfide affrontate nella vita e nella carriera, riuscendo ad accettare le proprie fragilità.

A proposito del coming out il cantante, che aveva affrontato anche un percorso di terapia, aveva dichiarato: "Sono cresciuto in una società ancora impreparata ad affrontare questo discorso, il mondo andava così, per fortuna ora sta evolvendo". E parlando del rapporto con i genitori e delle loro reazioni al coming out Tiziano Ferro aveva aggiunto: "Mio padre Sergio è una persona pratica, non parlavo mai con lui. Poi a 30 anni gli ho parlato apertamente e il suo appoggio mi ha sbloccato. Mia madre è una mamma protettiva, e quindi aveva più timore del fatto che le persone potessero diventare cattive con me".

A proposito degli attacchi di bullismo ricevuti da adolescente, il cantante aveva racconato: "Quando mi dicevano che ero grasso, che ero una femminuccia, io pensavo che avessero ragione. La fede mi ha aiutato tanto nei momenti difficili". E parlando della sua dipendenza dall’alcol il cantante aveva dichiarato: "All’inizio non mi sentivo un alcolista, ma a un certo punto non riuscivo a smettere. A 34 anni il mio fegato era al limite della cirrosi epatica. Per colpa della dipendenza ho perso tanto: amici, una relazione, lavori".

Nel 2016 Tiziano Ferro si era traferito a Los Angeles, dove aveva conosciuto il produttore Victor Allen. Nel 2019 la coppia era convolata a nozze a Sabaudia: "La vita e le sue incredibili e meravigliose svolte", aveva scritto su Instagram il cantante, condividendo uno scatto delle nozze con Victor.

Il cantante, che la scorsa estate aveva annunciato su Instagram la perdita del cane Beau, parlando del suo rapporto con gli animali aveva raccontato a Silvia Toffanin: "Beau se ne è andato a soli quattro mesi e dopo la sua scomparsa siamo tornati al canile e abbiamo preso Jake. I cani ti migliorano la vita, sono stati la mia salvezza".