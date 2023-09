Tiziano Ferro e il marito Victor Allen divorziano

Parigi - Il matrimonio fra Tiziano Ferro e il marito Victor Allen è finito. L’annuncio dell’artista su Instagram: «Da qualche tempo è cominciata una dolorosa separazione. L’ho affrontata in silenzio, in questo momento tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due figli». Margherita e Andres, così si chiamano i due bambini, «attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me. In questo momento non posso lasciarli, e non posso portarli con me in Italia» dice Ferro nel post, spiegando di non poter onorare per questo motivo gli appuntamenti presi in Italia per presentare il suo romanzo.

Prosegue: «Voi lo sapete: ho portato avanti un tour contro il parere dei medici, Non avrei mai cancellato quei concerti. Questa volta, però, è diverso. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità. Chiedo immensamente scusa, ma adesso loro sono la mia priorità».

Il doppio matrimonio in Usa e Italia

Tiziano Ferro e Victor Allen si sono sposati il 25 giugno 2019 a Los Angeles e il 13 luglio dello stesso anno a Sabaudia, dopo una relazione di tre anni. «L’idea è stata di Victor, quando l'ho visto in ginocchio con l'anello sono scoppiato a piangere. Per me è pronto a diventare genitore» aveva raccontato il cantante a Vanity Fair.



I figli di Tiziano Ferro e Victor Allen: Margherita e Andreas

I figli sono arrivati nel febbraio 2022: Margherita e Andreas, all'epoca di 9 e 4 mesi. « Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri» aveva scritto Ferro su Instagram.