Tom Cruise a Bari per l'ottavo capitolo di "Mission: Impossible"

Bari - Tom Cruise è a Bari, in incognito: la star di Hollywood è in città per girare l'ottavo capitolo della serie "Mission: Impossible", la seconda parte di Dead Reckoning diretta da Christopher McQuarrie e in uscita nel 2024. In particolare, l’attore statunitense (che in questo caso veste anche i panni di produttore) dovrebbe girare alcune scene aeree - con tutta probabilità proprio sulla Puglia o sulla Basilicata - della durata di mezz'ora.

Cruise, secondo indiscrezioni, dovrebbe essere rintanato nel Grande albergo delle nazioni, sul lungomare. L'hotel è blindato: l'ingresso è presidiato da diverse guardie del corpo e avvicinarlo è praticamente impossibile. Nella hall, invece, nel corso della giornata di ieri 26 febbraio (l'attore è arrivato all'aeroporto di Palese nella notte tra domenica e lunedì, con un jet) si sono intravisti componenti dello staff, e qualcuno in particolare indossava divise e accessori con i loghi di aziende che hanno partecipato alla distribuzione di alcuni suoi film (proprio Mission: Impossible) e importanti società straniere che si occupano degli aspetti tecnici nell'allestimento dei set.

L'attore dovrebbe rimanere comunque a Bari almeno per una settimana, se non 10 giorni. Secondo indiscrezioni, con lui è arrivato anche un cuoco personale e avrebbe portato con sé tutti gli ingredienti utili. Le operazioni per l'arrivo di Cruise, nell'hotel, sarebbero partite addirittura venerdì. All'esterno sono parcheggiate due lussuose auto dai vetri oscurati con targa britannica, e un van. Nel 2024 uscirà la seconda parte di Mission: Impossible - Dead Reckoning. Per la prima parte, che sarà nelle sale invece a luglio, Tom Cruise aveva scelto Venezia e Roma, e quindi l'agente Ethan Hunt potrebbe proseguire la sua avventura qui in Italia.

La Puglia era stata già set di film d'azione internazionali: in 007: No time to die con Daniel Craig si ammira il Ponte acquedotto di Gravina (oltre che i Sassi di Matera), e Taranto era stato girato 6 Underground di Michael Bay. Tra l'altro, a Bari sta girando anche un'altra star hollywoodiana, Harvey Keitel, protagonista di Paradox effect, prossimo film di Scott Weintrob.