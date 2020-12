Tom Cruise grida contro la troupe che non rispetta distanze Covid

Ce ne vuole per farlo arrabbiare, ma come dicono a Roma, set del film Mission Impossible, quanno ce vò ce vò. “Se vi rivedo, sarete licenziati, ca**o!”

Tom Cruise (Syracuse, 1962) è stato registrato a sua insaputa durante una sfuriata contro due membri della troupe del settimo capitolo di Mission Impossible, le cui riprese sono ancora in corso. Il tabloid The Sun ha pubblicato in esclusiva l’audio integrale, dove la star, nonché produttore del blockbuster, si stava giustamente alterando per il mancato rispetto delle regole di distanziamento sociale, previsti dal protocollo sanitario per evitare la diffusione del contagio da COVID-19.

“Noi rappresentiamo il massimo standard! È grazie a noi se adesso ad Hollywood hanno ripreso a girare film, perché credono in noi e in quello che facciamo” dice Cruise nell’audio “Ogni sera sono al telefono con ogni fottuto studio, compagnie assicurative e produttori, che ci guardano e che ci prendono come esempio per realizzare i loro film. Stiamo creando migliaia di posti di lavoro, brutti figli di ****. Non voglio mai più vedere una cosa del genere. E se qualcuno di questa troupe lo farà, vi licenzio. Dico a te, anche a te e anche a te. E voi, non vi azzardate a farlo mai più! È tutto! Non accetto scuse”.

L’attore conclude, illustrando le chiare conseguenze di queste “distrazioni” e lanciando un appello ai suoi compagni di lavoro: “Potete dirlo alla gente che sta perdendo la loro c***o di casa perché questa industria si è fermata! Ciò non metterà cibo sulla loro tavola e non permetterà loro di pagare le tasse del college! È con questo che mi addormento ogni notte! Il futuro di questa fottuta industria! Perciò mi dispiace, non me ne faccio niente delle vostre scuse, ve l'ho detto e ora lo voglio e se non lo fate, siete fuori! Non sospenderemo questo c***o di film, capito? Se vi vedo farlo di nuovo sei fuori! E anche tu! Quindi tu gli costerai il lavoro. Se vi vedo farlo sul set tu sei fuori e tu anche! È tutto! Sono stato chiaro? Capite quello che voglio? Capite la responsabilità che avete? Perché io farò appello alla vostra ragione. E se non sapete essere ragionevoli, e non comprenderei la vostra logica, sarete licenziati. È tutto. Mi fido di voi ragazzi.”

La tensione è chiaramente alle stelle. D’altronde il set di Mission Impossible 7, diretto da Christopher McQuarrie, è andato incontro a diverse difficoltà proprio a causa della pandemia: l’ultima ha riguardato proprio lo stop delle riprese a Venezia lo scorso ottobre, proprio per lo svilupparsi di un focolaio, che ha coinvolto 12 membri tra la troupe italiana e americana. Il lungometraggio dovrebbe arrivare nelle sale di tutto il mondo il 19 novembre 2021, mentre l’ottavo capitolo è già programmato per l’anno successivo, per il 4 novembre 2022.