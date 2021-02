Tradimento Hotel Eufemia, Gianluca e Grazia fanno pace da Barbara D'Urso

Lieto fine, in diretta tv, per Gianluca e Grazia, la coppia diventata famosa per il tradimento dell’Hotel Eufemia di Isola delle Femmine e diventato virale grazie al video girato dal tradito che ha ripreso gli amanti appena usciti dall’albergo. La vicenda è finita nella trasmissione Live Non è la D’Urso. Ovviamente è stato ritrasmesso il video con tutti i bip del caso per evitare le frasi più rabbiose di Gianluca (ricordate? “Ecco il c****to e la b****na!”) e con qualche parte omessa per non coinvolgere, come ha detto Barbara D’Urso, l’altra coppia, e cioè l’amante e la moglie di lui.

Gianluca e Grazia comunque hanno fatto la pace: lui si è presentato in studio giacca e cravatta, lei con pantaloni e camicia larga.