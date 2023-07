Tre trucchi per rendere il tailleur da cerimonia ancora più elegante

Rubato da quello maschile, il completo giacca pantaloni è ormai da tempo considerato un outfit immancabile nel guardaroba femminile. Fino a qualche anno fa la regola era indossarlo solo durante il giorno e per le occasioni formali (riunioni ed eventi di lavoro, lauree, eccetera). La tendenza del momento invece è sfoggiarlo anche durante cerimonie, feste, party: hanno cominciato star e influencer e non c’è fashion addicted davvero immune al trend. Ecco qualche consiglio, allora, su come rendere un tailleur il perfetto tailleur elegante per cerimonia: se è vero che nei cataloghi dei brand del settore le proposte non mancano, infatti, sono i dettagli a fare la differenza.

Tailleur da cerimonia: tre dettagli che lo rendono perfetto

Il sottogiacca può trasformarsi nel punto focale dell’intero look, per esempio, e non è un aspetto da trascurare considerato che si potrebbe avere già in armadio il tailleur da cerimonia perfetto senza saperlo. Un completo giacca pantaloni già utilizzato o delle passate collezioni può essere rivisitato e sfoggiato durante le occasioni importanti, cioè, semplicemente abbinandolo a top diversi di volta in volta. Le proposte non mancano. La blusa satinata è un grande classico a cui ricorrere se quello che si desidera è un effetto raffinato, chic e senza tempo: chi non voglia ignorare del tutto le tendenze del momento potrebbe sceglierla in colori accesi al posto dei più tradizionali colori pastello o in fantasie geometriche o floreali. Decisamente più modaiola è la scelta di abbinare il tailleur da cerimonia a un top o addirittura a un reggiseno gioiello con finiture in pietre o strass o inserti in organza, macramè o pizzo.

Anche taglio e lunghezza dei pantaloni possono dare un tocco più o meno elegante al completo giacca pantaloni e renderlo, quindi, più o meno adatto alle singole occasioni. Per andare sul sicuro l’ideale è scegliere pantaloni dal taglio classico o a sigaretta, lunghi fino ad appena sopra la caviglia. Più ampi e morbidi, però, anche i pantaloni palazzo sono perfetti per un tailleur elegante da indossare durante una cerimonia, specie se si tratta di una cerimonia estiva. Se si opta per dei pantaloni chino, meglio preferirli in tessuti più strutturati come il taffetà o lo shantung se si desidera un effetto formale. Strizzano decisamente l’occhio alle tendenze più modaiole, invece, i pantaloni a lunghezza ginocchio da indossare con giacca o gilet, meglio se per una cerimonia giovane o che si tiene durante il giorno.

Scarpe e accessori, infine, hanno un ruolo non indifferente nel rendere più elegante e perfetto anche per le cerimonie e i party più esclusivi il completo giacca pantalone. I sandali gioiello sono l’ideale per l’estate soprattutto se si opta per pantaloni di una lunghezza tale da lasciarli visibili. L’altra alternativa classica è quella delle decolleté, da scegliere color nude per slanciare la figura oltre che per seguire il trend del momento. Anche mules, sandali bassi e slingback sono una buona opzione se non si hanno particolari problemi d’altezza. Clutch gioiello, una spilla importante o un piccolo fascinator aiutano, se l’occasione lo richiede, a dare un tocco ancora più formale al proprio look da cerimonia con completo giacca e pantaloni.