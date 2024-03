Tutti pazzi per la Swipe Bag, la borsa fatta al 99% d'aria

Una borsa fatta d'aria, l'ultima 'Swipe Bag' di Coperni è la più leggera al mondo.

Composta al 99 per cento d'aria e all'un per cento di vetro, la borsa con l'oblò del brand parigino è stata realizzata sotto la supervisione scientifica del 'professore di arti visive' Ioannis Michaloudis con uno speciale, impalpabile materiale impiegato dalla Nasa per catturare la polvere di stelle.

La sopresa

Lo show Coperni per il prêt-à-porter femminile del prossimo autunno inverno arriva la sera del 4 marzo, a Parigi, alle ultime battute di una ricca fashion week. La curiosità è sempre alta per l'innovativo brand fondato ormai più di dieci anni fa dal rodato duo artistico Sébastien Meyer e Arnaud Vaillant. Per ricordare giusto un paio di 'invenzioni' della griffe parigina, che hanno fatto l'hype: il vestito spray vaporizzato direttamente in passerella addosso a Bella Hadid o la borsa meteorite, realizzata con frammenti di una pietra realmente caduta sul nostro pianeta 55 mila anni fa.

Per accendere la curiosità sul défilé parigino, Coperni ha svelato con qualche ora di anticipo l'accessorio must della collezione, la Air Swipe Bag. Il modello è quello delle borse con oblò più amate del brand, già note in un'ampia palette di colori o anche in denim e soprattutto in vetro trasparente. Sfidando i limiti tra moda, ingegneria e scienza, Coperni propone una borsa fatta al 99 per cento d'aria e all'un per cento di vetro. Pesa solo 33 grammi ed è composta da un nanomateriale in silice, l'aerogel, utilizzato dalla Nasa per catturare la polvere di stelle. Si tratta del solido più leggero presente sulla Terra, fa sapere fieramente il brand. Delicato, certo, ma non fragile in quanto capace di sopportare elevatissime temperature e livelli di pressione. Sviluppata dal 'professore di arti visive' Ioannis Michaloudis, la Air Swipe Bag è il più grande oggetto in questo aerogel che sia mai stato realizzato. Una borsa decisamente unica.

In un mix di genio e design apprezzato dal pubblico, Coperni propone le sue hobo a diversi prezzi. Se quelle in tessuto vanno dai 450 ai 700 euro circa, la fascia sale quanto più le borse sono in edizione speciale o limitata, come era avvenuto nel caso della borsa meteorite (40 mila euro) e molto probabilmente sarà per la Air Swipe Bag, di cui ancora non è stato svelato il costo. Tra le più ironiche it-bag del marchio, oltre al modello in vetro totalmente trasparente, ricordiamo anche quella sfilata in passerella per la prossima primavera estate, con lettore CD incorporato.