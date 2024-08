Un bagno con Natalie Portman in Ortigia

Siracusa - Gli occhiali, se sono da sole, sono importanti. Servono a riparare dal sole, soprattutto in Sicilia, e più in generale dagli autografi.

È israeliana ma è stata naturalizzata statunitense Natalie Portman (Gerusalemme, 1981).

Nel 1994 il suo debutto cinematografico nel film “Léon”, di Luc Besson. Aveva solo 13 anni…

Dovrà aspettare il 2011 Natalie per vincere il suo primo Premio Oscar, come migliore attrice protagonista de “Il Cigno Nero”.

Femminista schietta, attivista per i diritti degli animali, Natalie si è laureata in psicologia ad Harvard rinunciando a molti film per conseguire il titolo di studio.

Appassionata di letteratura, Natalie ha aperto su Instagram un account dal nome Natalie's Book Club da dove condivide, con recensioni appassionate e accurate, i libri che più le piacciono invitando i suoi follower a entrare nel dibattito.

Oggi però era tempo di mare e di bagni in Ortigia a Siracusa. Con indosso i Christian Dior.

Nella foto, Natalie Portman in Ortigia col giornalista Peppe Savà.